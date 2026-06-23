"Erinnert mich an ein Schwein": Welpe mit Fehlbildung landet im Tierheim! Doch er muss nicht lange warten

Northbrook (USA) - Fehlbildung hin oder her, dieser junge Bully-Mischling ist doch einfach zuckersüß: Zumindest dachten sich das die Tierschützer im US-Bundesstaat Illinois, als die kleine "Onion Ring" (Deutsch: Zwiebelring) Ende Mai im Tierheim landete. Doch der Hund mit Lippenspalte musste nicht lange auf ein neues Zuhause warten.

"Onion Ring" landete vor wenigen Wochen im Tierheim. © Montage: Border Tails Rescue

Als Onion Ring bei "Border Tails Rescue" in Northbrook landete, waren die Mitarbeiter sofort schockverliebt. Ab Anfang Juni posteten sie Fotos des Mischlings auf der Facebook-Seite des Tierheims.

"Sie war buchstäblich der süßeste Hund, den ich je gesehen hatte, und ehrlich gesagt erinnerte sie mich irgendwie an ein Schwein", schwärmte Harleigh Garcia, Gründerin von Border Tails Rescue, nun im Gespräch mit The Dodo. "Sie war wirklich klein und rund."

Sofort war Onion Rings Rettern ihre besondere Schnauze aufgefallen. Ein Tierarzt bestätigte wenig später, dass es sich um eine Lippenspalte handelt. Für die junge Hündin nicht wirklich schmerzhaft, aber etwas Extrapflege ist trotzdem nötig.

"Das ist wirklich nur kosmetischer Natur und macht sie offensichtlich zehnmal süßer", fand zumindest Garcia. "Ehrlich gesagt können wir uns nicht entscheiden, ob Onion Ring ein Welpe, eine Kartoffel oder der süßeste kleine Gremlin ist, den wir je gesehen haben", schrieben die Tierschützer auf Instagram.

Der Welpe wurde sofort zum Star im Heim und machte es sich in den Büros gemütlich. "Sie lag einfach zu unseren Füßen und saß unter unseren Schreibtischen." Onion Ring sei sehr gechillt gewesen – und wurde schon bald adoptiert!