Seit vier Jahren im Tierheim: Hündin Esma hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben
Hamburg - Vier Jahre! So lange lebt Mischlingshündin Esma schon in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat die Vierbeinerin aber noch nicht aufgegeben.
Die fünf Jahre alte Fellnase kommt ursprünglich aus Bulgarien, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Im Tierheim an der Süderstraße ist sie seit dem 1. Juli 2022 untergebracht.
Laut ihren Pflegern hat Esma in der Vergangenheit bis zur Perfektion gelernt, sich durchzuboxen. Deshalb werden Menschen gesucht, die ihr Verhalten einschätzen können und wissen, wie sie angemessen reagieren.
Sobald die Fronten geklärt und die Grenzen abgesteckt sind, gewinnt man mit der Hündin eine verspielte, gut gelaunte und freundliche Zeitgenossin dazu, die mit einem durch dick und dünn geht.
Da sich Esma gut mit anderen Hunden versteht, ist sie als Zweithund geeignet - der bereits bei der Familie lebende Vierbeiner sollte aber ein stabiler Zeitgenosse sein. Im Tierheim lebt das Energiebündel derzeit in einer gemischten Hundegruppe.
Für Hündin Esma werden souveräne und erfahrene Menschen gesucht
Den zukünftigen Besitzern der Fellnase wird der Besuch einer fähigen Hundeschule empfohlen, um an Esmas Leinenführigkeit und ihrem Grundgehorsam zu arbeiten. Klar ist: Die Mischlingshündin muss noch erzogen werden.
Da die Vierbeinerin ganz genau weiß, wie sie Menschen manipulieren muss, damit diese tun, was sie für richtig hält, sind Souveränität und Hundeerfahrung ein Muss. Wichtig: Kleinkinder sollte es in Esmas zukünftigem Zuhause nicht geben.
Bis die Hündin ein Plätzchen findet, freut sie sich laut ihren Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Esma ein Happy End schenken? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.