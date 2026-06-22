Seit vier Jahren im Tierheim: Hündin Esma hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Hamburg - Vier Jahre! So lange lebt Mischlingshündin Esma schon in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat die Vierbeinerin aber noch nicht aufgegeben.

Mischlingshündin Esma aus dem Hamburger Tierheim ist seit Jahren auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die fünf Jahre alte Fellnase kommt ursprünglich aus Bulgarien, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Im Tierheim an der Süderstraße ist sie seit dem 1. Juli 2022 untergebracht.

Laut ihren Pflegern hat Esma in der Vergangenheit bis zur Perfektion gelernt, sich durchzuboxen. Deshalb werden Menschen gesucht, die ihr Verhalten einschätzen können und wissen, wie sie angemessen reagieren.

Sobald die Fronten geklärt und die Grenzen abgesteckt sind, gewinnt man mit der Hündin eine verspielte, gut gelaunte und freundliche Zeitgenossin dazu, die mit einem durch dick und dünn geht.

Da sich Esma gut mit anderen Hunden versteht, ist sie als Zweithund geeignet - der bereits bei der Familie lebende Vierbeiner sollte aber ein stabiler Zeitgenosse sein. Im Tierheim lebt das Energiebündel derzeit in einer gemischten Hundegruppe.