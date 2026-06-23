Schüchterne Ella fasst langsam Mut: Wer möchte Hündin kennenlernen?

Hamburg - Im Hamburger Franziskus-Tierheim sorgt derzeit eine junge Hündin namens Ella für Aufsehen. Allerdings nicht, weil sie lautstark auf sich aufmerksam macht - ganz im Gegenteil.

Mischlingshündin Ella zeigt sich allmählich offener und wird nach Angaben des Hamburger Franziskus-Tierheims mutiger. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Die Mischlingshündin kam sehr zurückhaltend im Tierheim an und hielt zunächst konsequent Abstand zu allem, was mit Menschen zu tun hatte.

Nähe war ihr unangenehm, sie versuchte Begegnungen eher zu vermeiden und zog sich konsequent zurück.

Geboren wurde die Fellnase im März 2024. Seit Mai dieses Jahres lebt sie im Tierheim und benötigt dort vor allem eines: Zeit. Zeit, um Vertrauen aufzubauen und zu verstehen, dass nicht jeder menschliche Kontakt eine Bedrohung bedeutet.

Der Anfang war schwierig, doch inzwischen ist eine vorsichtige Entwicklung erkennbar.

Ein kleiner Wendepunkt kam durch einen aufgeschlossenen Hundekumpel im Tierheim, an dem sich Ella offenbar ein wenig Mut abschauen konnte.

Schritt für Schritt zeigt sie nun mehr Interesse an ihrer Umgebung: Ihr Blick wirkt wacher, sie verlässt auch in Anwesenheit von Menschen gelegentlich ihr Bettchen und manchmal lässt sich sogar ein zaghaftes Schwanzwedeln beobachten.

Direkten Kontakt meidet sie zwar weiterhin, doch Snacks nimmt sie inzwischen vorsichtig und mit Abstand an – ein erstes, wichtiges Zeichen von Vertrauen.