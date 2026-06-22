Urlauber sehen ein verängstigtes Gesicht am Straßenrand: Was dann passiert, rührt sie zu Tränen
Florida - Es sollte ein unbeschwerter Roadtrip werden, doch er endete mit dem größten Herzensmoment ihres Lebens. Mitten im Nirgendwo trafen James Khan und Siana Louise auf ein kleines Wesen, das ihre Hilfe so dringend brauchte. Da wussten die Influencer noch nicht, dass diese Begegnung ihr ganzes Leben verändern sollte.
Das Paar war mit seinem Wohnmobil auf einer einsamen Landstraße in Florida unterwegs, als James im Augenwinkel plötzlich ein winziges Gesicht entdeckte.
Irgendetwas stimmte da nicht und so zögerte er keine Sekunde, wendete das riesige Gefährt mitten auf der Straße und fuhr zurück.
Dort kauerte ein völlig verängstigter, abgemagerter Hund auf dem Asphalt. Schnell war den beiden klar, dass die kleine Fellnase wohl einfach ausgesetzt worden war und sich schon länger allein durchschlagen musste.
Bei dem Gedanken, wie einsam der kleine Vierbeiner gewesen sein muss, schossen Siana sofort die Tränen in die Augen.
Von der Straße mitten im Nirgendwo nach Großbritannien
Mit ganz viel Liebe, Geduld und sanften Worten versuchten die Urlauber, den Hund zu locken. Nach einer Weile fasste die Fellnase ihren Mut, begann zaghaft mit dem Schwanz zu wedeln und kletterte schließlich ins warme Wohnmobil.
Kaum in Sicherheit, wich die Angst der puren Erleichterung – der Vierbeiner krabbelte sofort auf Sianas Schoß, kuschelte sich an sie und wollte gar nicht mehr weg.
Weil die kleine Hündin keinen Mikrochip hatte, fackelte das Paar nicht lange: Die beiden adoptierten den Vierbeiner kurzerhand, tauften ihn passend zum Fundort "Perry" und nahmen das neue Familienmitglied über den großen Teich mit zu sich nach Großbritannien.
Heute, rund sechs Monate später, ist Perry ein echter Sonnenschein, der jeden in der Nachbarschaft begeistert – und für James und Siana das schönste Geschenk, das das Universum ihnen schicken konnte.
Titelfoto: Instagram jamesandsiana