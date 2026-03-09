Erschreckender Fund: Vermisster Hund wird in Abwasserkanal gefunden

London (Kentucky/USA) - Es ist wohl eine der schlimmsten Erfahrung, die ein Hund und sein Besitzer machen können: Vergangenen Donnerstag erreichte die Notrufzentrale London-Laurel County in Kentucky ( USA ) ein erschreckender Anruf: Inmitten eines Abwasserkanals stecke ein Hund fest.

Behutsam zogen die Einsatzkräfte den völlig erschöpften Vierbeiner aus dem engen Rohr - allein wäre er da wohl nicht mehr herausgekommen. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/London - Laurel Rescue Squad

Als ein Londoner Anwohner gegen 8 Uhr (Ortszeit) seine Runde drehte, entdeckte er den Vierbeiner mit weißem Fell und rief sofort in der zuständigen Einsatzzentrale an. Kurz darauf rückten das Laurel Rescue Team mit dem London City Fire Department am Einsatzort an.

Nur wenige Minuten nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, mussten die Helfer feststellen, dass dies kein leichter Einsatz werden würde. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl manövrierten sie den Hund aus dem Kanal. Das Ganze teilten sie auf Facebook.

Mit dem Einsatz schlug das Laurel Rescue Team gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Denn: Die weiße Fellnase galt über mehrere Tage als vermisst.

"Wir möchten uns auch bei dem Bürger bedanken, der den Hund nach mehrtägiger Vermissten-Zeit gefunden und die Einsatzkräfte verständigt hat", schrieb das Londoner Team unter den Beitrag.