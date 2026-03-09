Kleine humpelnde Hündin einfach ausgesetzt: Wer kennt den Besitzer?

Mölln - Einfach ausgesetzt: Eine humpelnde Hündin wurde im Möllner Tierheim ( Schleswig-Holstein ) aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Der kleine Boston Terrier befindet sich aktuell im Möllner Tierheim. © Polizeidirektion Ratzeburg

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Hündin am 22. Februar 2026 gegen 14 Uhr von Mitarbeitern des Tierheims gefunden.

Das kleine humpelnde Tier befand sich laut Angaben der Polizei in eine Damen-Jacke eingewickelt in einer Futter-Spendenbox.

Bislang konnte ein möglicher Hundehalter nicht festgestellt werden. Bei der Hündin handelt es sich vermutlich um einen Boston Terrier.

Zwar ist die kleine Vierbeinerin gechipt, jedoch nicht registriert.

Die Chip-Nummer lautet: 900250000450XXX. Nun hofft die Polizei hofft auf weitere Hinweise und bittet Tierärzte um Überprüfung, wo und wem diese Chip-Nummer vergeben wurde.