Einsamer Hund bettelt jeden um Liebe an: Was dann herauskommt, geht so vielen ans Herz
Odessa (Ukraine) - Sie wollte einfach nur geliebt werden. Die herrenlose Hündin Musya aus der Ukraine versuchte täglich ihr Glück an einer Bushaltestelle. Sie ging dort zu jedem Menschen in der Hoffnung, einige Streicheleinheiten zu bekommen. Dieses Schauspiel wiederholte sich tagtäglich, bis jemand den "Love Furry Friends" aus Odessa einen Tipp gab. Schließlich besuchte deren Frontfrau Olena das arme Tier.
Vor Ort stellte die Tierschützerin fest, dass sich die Berichte mehr als bestätigten. Als Musya merkte, dass die Frau sie gerne streichelte, wich sie nicht mehr von ihrer Seite. Olena bot dem Weibchen auch Futter an.
Doch so richtig groß war Musyas Interesse daran nicht. Selbst als die Ukrainerin ihr eine Alternative anbot, nahm die Fellnase zwar ein wenig davon, interessierte sich aber dennoch mehr für weitere Streicheleinheiten.
In diesem Moment war Olena klar, dass sie den Vierbeiner mitnehmen musste. Natürlich hatte sie bei so viel Zutrauen nicht das geringste Problem, Musya in ihr Auto zu lotsen.
Für eine erste Station ging es direkt ins Tierheim der Love Furry Friends. Doch bald darauf stand der obligatorische Tierarztbesuch an, der eine herzzerreißende Diagnose zur Folge hatte.
YouTube-Video vom Wochenende zeigt rührende Geschichte der Hündin
Olena hatte bereits zu Beginn bemerkt, dass Musya hinkte. Also machte der Tierarzt ein Röntgenbild vom linken Vorderbein seiner tierischen Patientin. Die Befürchtungen bestätigten sich: Die Hündin musste sich früher in ihrem Leben das Bein gebrochen haben.
Da ihr damals offenkundig niemand geholfen hatte, war das Bein falsch wieder zusammengewachsen. Nun stand die Frage im Raum, ob man das Bein erneut brechen und dann korrekt wieder zusammenwachsen lassen sollte.
Der Tierarzt entschied sich jedoch gegen diesen langwierigen und sehr schmerzhaften Prozess. Musya wird also ihr Leben lang mit dem Gehfehler leben müssen.
Olena und ihr Team hoffen, dass sich trotzdem jemand findet, der dem etwa drei Jahre alten Tier ein neues Zuhause bieten möchte. Seit dem Wochenende ist das entsprechende YouTube-Video online, in dem Musyas Geschichte zu sehen ist.
Ihre Rettung und die Wendung mit dem Bein geht dort so vielen Menschen ans Herz, wie zahlreiche Kommentare zeigen. Wer die Love Furry Friends bei ihrer Arbeit unterstützen möchte, findet alle Infos unter ihren YouTube-Videos.
Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel