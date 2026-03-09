Einsamer Hund bettelt jeden um Liebe an: Was dann herauskommt, geht so vielen ans Herz

Odessa (Ukraine) - Sie wollte einfach nur geliebt werden. Die herrenlose Hündin Musya aus der Ukraine versuchte täglich ihr Glück an einer Bushaltestelle. Sie ging dort zu jedem Menschen in der Hoffnung, einige Streicheleinheiten zu bekommen. Dieses Schauspiel wiederholte sich tagtäglich, bis jemand den "Love Furry Friends" aus Odessa einen Tipp gab. Schließlich besuchte deren Frontfrau Olena das arme Tier .

Hündin Musya bettelt Tierschützerin Olena um Liebe an. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Vor Ort stellte die Tierschützerin fest, dass sich die Berichte mehr als bestätigten. Als Musya merkte, dass die Frau sie gerne streichelte, wich sie nicht mehr von ihrer Seite. Olena bot dem Weibchen auch Futter an.

Doch so richtig groß war Musyas Interesse daran nicht. Selbst als die Ukrainerin ihr eine Alternative anbot, nahm die Fellnase zwar ein wenig davon, interessierte sich aber dennoch mehr für weitere Streicheleinheiten.

In diesem Moment war Olena klar, dass sie den Vierbeiner mitnehmen musste. Natürlich hatte sie bei so viel Zutrauen nicht das geringste Problem, Musya in ihr Auto zu lotsen.

Für eine erste Station ging es direkt ins Tierheim der Love Furry Friends. Doch bald darauf stand der obligatorische Tierarztbesuch an, der eine herzzerreißende Diagnose zur Folge hatte.