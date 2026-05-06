Frau ist mitten im Stream: Was ihr Dackel dann plötzlich tut, verzückt so viele
Großbritannien - Wer ist hier der Star: Twitch-Streamerin Lou oder Dackel-Dame Pea? Wer einen Blick auf die Videos des "Dream-Teams" aus Großbritannien wirft, hat die Antwort schnell parat. Spoiler: Obwohl der "Star" oft auf zwei Beinen unterwegs ist, hat Frauchen Lou das Nachsehen.
Die junge Dame ist eigentlich dafür bekannt, auf Twitch vor laufender Kamera Games zu zocken. Doch da Pea in aller Regel auf einem "Podest" neben ihr sitzt, hat sie Lou schon oft den Rang abgelaufen.
Grund dafür ist eine Geste, mit der die Hündin reihenweise Herzen schmelzen lässt. Zuletzt war dies in einem viralen Hit zu sehen, der seit dem vergangenen Wochenende ein Millionenpublikum auf Instagram und Hunderttausende auf TikTok begeistert.
In dem kuriosen Video redet Besitzerin Lou gerade mit ihren Followern, als sich Pea auf die Hinterbeine stellt. Ihr Frauchen reißt daraufhin die Augen weit auf.
Ihre Dackel-Freundin bringt sie in diesem Moment mächtig aus dem Konzept. Aus diesem Grund hat die Gamerin dem Tier auch gleich etwas zu sagen.
Insta-Clip erreicht nach wenigen Tagen Millionenpublikum
"Was geht hier ab? Warum machst du das? Sie macht es schon wieder. Komm runter! Du musst das nicht machen", sagt die Britin, die sich ein Lachen nicht verkneifen kann.
Kaum hat Pea sich wieder gesetzt, wird sie mit Lob überschüttet: "Du bist so majestätisch, so wunderschön, ja, das bist du. Du musst das nicht machen – kann ich einen Kuss haben?"
Darum lässt sich die charmante Fellnase nicht lange bitten. Sie verpasst ihrem Frauchen sofort einen Schmatzer auf den Mund. Die Twitch-Streamerin kann da nur noch dankend lachen.
Wer von dieser Herzlichkeit mehr braucht, wird auf den Insta- und TikTok-Kanälen von Pea und Lou reichlich bedient. Denn in Wahrheit ist der Vierbeiner ein Wiederholungstäter.
Die Masche, sich auf die Hinterbeine zu stellen, ist genau Peas Ding. Kein Wunder, dass dieser virale Hit nur die Spitze des Eisbergs ist. Das Weibchen hat damit nämlich schon viele Millionen Klicks abgeräumt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/poopernoodle_