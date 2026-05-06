06.05.2026 08:19 Frau versucht tagelang, Hund zu retten: Am Ende kann sie nur noch weinen

Sie hatte sich geschworen, diese Hündin nicht im Stich zu lassen - und ahnte nicht, worauf sie sich eingelassen hatte.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Sie hatte sich geschworen, diese Hündin nicht im Stich zu lassen - und ahnte nicht, worauf sie sich eingelassen hatte. Nach vier Tagen konnte Suzette Hall aus Irvine in Kalifornien schließlich nicht mehr aufhören zu weinen.

Diese Hündin hielt Suzette Hall mehrere Tage auf Trab. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Am Dienstag veröffentlichte die Tierschützerin einen hochemotionalen Beitrag auf Facebook, in dem sie von der ganz besonderen Rettungsaktion berichtete. "Das arme Weibchen hatte über einen Monat lang auf der Autobahn gelebt. Dann verschwand sie… und als sie endlich wieder auftauchte, wusste ich, dass ich sie nicht zurücklassen würde", so Hall. Das Problem: Die Fellnase weigerte sich standhaft, ihrer Möchtegern-Retterin eine Chance zu geben. "Ich saß ich in Büschen am Straßenrand der Autobahn, versteckte mich, stellte Fallen auf und tat alles, was in meiner Macht stand", erklärte Hall. Hunde Geschlagen und verunsichert: Dackelmix Benji wagt Neuanfang – wer gibt ihm eine zweite Chance? Tag und Nacht lag die Tierfreundin auf der Lauer, schwor sich immer wieder, ihr sich selbst gegebenes Versprechen nicht zu brechen.

Facebook-Posting zeigt Rettung mit Fotos und Videos