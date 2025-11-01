Erst skeptisch, dann verschmust: Wem darf Terrier-Mix Bruno sein Herz schenken?

Berlin - Terrier-Mix Bruno (5) kann beim ersten Kennenlernen etwas skeptisch wirken. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber ein verkuschelter und überaus lieber Hund .

Terrier-Mix Bruno lebt seit August im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Obwohl Bruno alles hat, was ein treuer Begleiter braucht, wartet er schon seit August im Tierheim Berlin darauf, endlich sein Für-immer-Zuhause zu finden.



Zwar zeigt er sich Fremden gegenüber zunächst vorsichtig, doch wer sein Vertrauen gewinnt, erlebt einen anhänglichen, verspielten und unglaublich verschmusten Hund, der seine Menschen mit wacher Aufmerksamkeit und Zuneigung belohnt.

Spaziergänge liebt Bruno besonders: Draußen läuft er fröhlich mit, schnuppert neugierig und bleibt auch in der Nähe anderer Hunde gelassen. Er ist stubenrein, beherrscht die gängigen Grundkommandos und lässt sich gut führen.

Ganz typisch für einen Terrier steckt in ihm aber auch ein kluger Kopf mit eigenem Willen – klare, freundliche Führung und geistige Auslastung sind für ihn daher wichtig. Wird ihm etwas zu viel oder fühlt er sich übergangen, meldet er sich schon einmal mit einem kurzen Bellen zu Wort.

Alleinbleiben muss Bruno noch lernen. Mit Geduld, Struktur und positiver Unterstützung dürfte er aber auch diese Herausforderung meistern. Im Alltag zeigt er sich anpassungsfähig und aufgeschlossen, wenn man ihm die nötige Ruhe und Sicherheit gibt.