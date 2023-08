Familie im Urlaub: Zurückgelassene Hündin lässt in einer Nacht rund 160 Kilometer hinter sich

Genf (Schweiz) - Für die Familie ging es ab in den Urlaub , doch Lucky (14) musste in der Tierpension bleiben. Deshalb unternahm die betagte Hundedame einen Ausflug auf eigene Pfote und legte innerhalb einer Nacht rund 160 Kilometer Entfernung durch die Schweiz zurück!

Urlaubsreise: 160 Kilometer in so kurzer Zeit sind auf vier Hundepfoten kaum zu schaffen. (Symbolbild) © 123RF/Katsiaryna Shautsova

Wie Besitzerin Jennifer Wagner gegenüber dem TV-Sender RTS bekannt gab, wurde der Border Terrier in dem Tierheim in der Nähe ihres Wohnorts untergebracht.

Durch ein Loch im Zaun der Einrichtung schlüpfte die Ausreißerin jedoch am Abend des 31. Juli anscheinend hindurch und ging auf Tour. Am nächsten Morgen entdeckte ein Anwohner den streunenden Vierbeiner am weit entfernten Genfersee und alarmierte umgehend die Polizei.

Laut Bericht von TDG hatte Lucky glücklicherweise einen Identifikations-Chip unter dem Fell. Die Halter konnten so umgehend ermittelt werden.

Die 14 Jahre alte Hündin war wohlauf bis auf ein paar Zecken im Fell. Da sie als sehr zutraulich gilt, sei es "wahrscheinlich, dass jemand sie mit dem Auto nach Genf mitgenommen hat", sagte Halterin Wagner. Anschließend hätte man den Terrier wohl wieder freigelassen.