Familie will für Weihnachten schmücken - Was ihr Golden Retriever tut, lässt Herzen schmelzen

Doch der Golden Retriever kann und will nicht nur daneben stehen und zusehen, sondern packt fleißig mit an. Mit einer langen Lichterkette um Kopf und Körper gewickelt stapft der niedliche Hund durch die Wohnung, wird dabei von seinen tierischen Geschwistern - zwei kleinen Dackeln - genaustens beobachtet.

In dem zwölf Sekunden langem Video, das auf Sadies eigener TikTok-Seite "Sadie GURL" gepostet wurde, ist zu sehen, wie die weihnachtlichen Vorbereitungen von ihrer Familie in vollem Gange sind.

"So hilfsbereit, wir lieben sie", schrieben Sadies Besitzer zu dem Clip, in dem passenderweise der Weihnachtsklassiker "Rockin' Around The Christmas Tree" von Brenda Lee zu hören ist.

Innerhalb von nur etwas mehr als zwei Tagen wurde die Aufnahme bereits mehr als 650.000 Mal angesehen, sammelte dabei rund 100.000 Likes. In den Kommentaren wird der Weihnachtsengel auf vier Pfoten als "beste Helferin" gefeiert.

Der Ruhm ist für Sadie indes nichts Neues. Die Golden-Retriever-Dame ging ihn ihrem noch jungen Leben bereits mehrfach viral!