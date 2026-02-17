Familie zieht um: Was dann mit ihrer Hündin geschieht, macht sprachlos
Bakersfield (Kalifornien/USA) - Was für ein tragisches Schicksal: Nachdem ihre Familie ausgezogen war, blieb eine kleine Hündin einsam und allein auf dem riesigen Grundstück zurück.
"So klein, so ängstlich", beschrieb Tierschützerin Suzette Hall den Zustand der Vierbeinerin auf Instagram. "Sie wartete auf jemanden, der niemals zurückkommen würde."
Als die Amerikanerin von der einsamen Fellnase erfuhr, wusste sie sofort, was zu tun war: Sie machte sich schnellstmöglich auf den Weg.
In der Zwischenzeit machte sich bereits eine "liebevolle Seele" daran, die Hündin einzufangen. Ein Unterfangen, das dem Tier schreckliche Angst bereitete.
"Sie verstand einfach nicht, wieso Hände nach ihr griffen. Sie verstand nicht, dass jemand nett zu ihr war", fuhr Hall traurig fort.
Kaum war sie am Fundort angekommen, nahm sie sich ihrem jüngsten Schützling an und brachte das verängstigte Wesen zum Tierarzt. "Dort ist sie nun warm und in Sicherheit."
Auf Instagram teilte Suzette Hall das traurige Hunde-Schicksal
Hündin muss noch eine Weile beim Tierarzt bleiben
Einen Tag später stattete Hall der Hündin einen Besuch ab. "Ich habe mich zu ihr gesetzt, sie vorsichtig berührt und ihr Liebe geschenkt. Ich glaube, das hat sie noch nie zu spüren bekommen. Ich glaube nicht, dass ihr jemals jemand gezeigt hat, wie sich Liebe anfühlt."
Dennoch kam für die Tierschützerin nicht infrage, aufzugeben. Und so blieb sie bei der Kleinen, redete beruhigend auf sie ein und schenkte ihr ein paar behutsame Streicheleinheiten.
Aufgrund eines Geschwürs am Auge wird die Hündin noch für eine Weile beim Arzt bleiben müssen. Sobald sie dann wieder gesund ist, beginnt für sie endlich das Abenteuer Leben.
"Als Nächstes wird sie in eine wunderbare Pflegefamilie kommen, wo sie lernen wird, was Vertrauen wirklich bedeutet. Was menschliche Zuneigung bedeutet. Nicht zurückgelassen zu werden, weil jemand weggezogen ist ... sondern ausgewählt zu werden. Beschützt zu werden. Geliebt zu werden."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/logans_legacy29 (2)