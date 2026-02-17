Familie zieht um: Was dann mit ihrer Hündin geschieht, macht sprachlos

Bakersfield (Kalifornien/USA) - Was für ein tragisches Schicksal: Nachdem ihre Familie ausgezogen war, blieb eine kleine Hündin einsam und allein auf dem riesigen Grundstück zurück.

Die Hündin saß allein und verlassen auf dem Grundstück. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

"So klein, so ängstlich", beschrieb Tierschützerin Suzette Hall den Zustand der Vierbeinerin auf Instagram. "Sie wartete auf jemanden, der niemals zurückkommen würde."

Als die Amerikanerin von der einsamen Fellnase erfuhr, wusste sie sofort, was zu tun war: Sie machte sich schnellstmöglich auf den Weg.

In der Zwischenzeit machte sich bereits eine "liebevolle Seele" daran, die Hündin einzufangen. Ein Unterfangen, das dem Tier schreckliche Angst bereitete.

"Sie verstand einfach nicht, wieso Hände nach ihr griffen. Sie verstand nicht, dass jemand nett zu ihr war", fuhr Hall traurig fort.

Kaum war sie am Fundort angekommen, nahm sie sich ihrem jüngsten Schützling an und brachte das verängstigte Wesen zum Tierarzt. "Dort ist sie nun warm und in Sicherheit."