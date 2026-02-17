Hunde-Omi Bonny hat kein leichtes Leben hinter sich: Jetzt zählt bei ihr jeder einzelne Tag
Frankfurt am Main - Stolze 16 Jahre hat Bonny schon auf dem Buckel. Viele davon dürften nicht allzu schön gewesen sein. Die Hündin wurde sichergestellt und ins Tierheim in Frankfurt gebracht. Dort soll sie aber nicht lange bleiben.
Was die Malteser-Oma laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt brauche, seien Menschen, die ihr wieder "Liebe, Fürsorge und Geborgenheit" schenken können, damit Bonny ihr restliches Leben als Prinzessin auf vier Beinen genießen dürfe.
Zwar tun die Tierfreunde in Frankfurt alles, um es dem "Ömchen" so schön wie möglich zu machen, ein Für-immer-Zuhause können sie aber natürlich keinesfalls ersetzen. Ein großer Vorteil: Da Bonny so lieb ist, wird Hundeerfahrung nicht vorausgesetzt.
Es zähle "alleine der Wille, Bonny eine schöne Zeit zu bereiten", heißt es. Dafür sei allerdings etwas Geduld notwendig, da sich die Hündin bei fremden Menschen nachvollziehbarerweise laut Tierheim zunächst scheu und auch zurückhaltend verhalte.
Wenn Bonny allerdings Vertrauen gefasst habe, sei sie sehr verschmust und liebe es außerdem, zu kuscheln.
Bonny aus dem Tierheim Frankfurt soll "erleben dürfen, wie schön ein Hundeleben doch sein kann"
Kommandos muss die Kleine demnach nicht mehr lernen, soll stattdessen "einfach nur noch erleben dürfen, wie schön ein Hundeleben doch sein kann".
Bonny läuft wunderbar an der Leine, ist stubenrein.
Leider gibt es bei ihr "gesundheitliche Baustellen". Sie hat Mammatumore, eine Umfangsvermehrung am rechten Hinterlauf und hört sehr schlecht. Aus diesem Grund zähle "jeder Tag, welchen die süße Hündin nicht mehr im Tierheim verbringen muss".
Mit Artgenossen versteht sich die Seniorin gut. Wie es mit Katzen aussieht, kann auf entsprechenden Wunsch problemlos im Tierheim getestet werden.
Wichtig: Im Haushalt lebende Kinder müssen alt genug sein, um verstehen zu können, dass Bonny eine alte Hundedame ist, die viel Ruhe benötigt.
Ein Für-immer-Zuhause mit möglichst wenigen Treppenstufen wäre ideal. Aufgrund ihres Alters kann sie laut Tierheim vier bis sechs Stunden alleine bleiben. Schöner wäre es aber sicher, wenn sie viel Zeit bei und mit ihren Menschen verbringen kann.
Wer Bonny ein schönes Heim schenken möchte, kann sich mit dem Tierheim jederzeit per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)