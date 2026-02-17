Hunde-Omi Bonny hat kein leichtes Leben hinter sich: Jetzt zählt bei ihr jeder einzelne Tag

Frankfurt am Main - Stolze 16 Jahre hat Bonny schon auf dem Buckel. Viele davon dürften nicht allzu schön gewesen sein. Die Hündin wurde sichergestellt und ins Tierheim in Frankfurt gebracht. Dort soll sie aber nicht lange bleiben.

Wer will der zuckersüßen Hündin Bonny einen wunderschönen Lebensabend bieten? © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)

Was die Malteser-Oma laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt brauche, seien Menschen, die ihr wieder "Liebe, Fürsorge und Geborgenheit" schenken können, damit Bonny ihr restliches Leben als Prinzessin auf vier Beinen genießen dürfe.

Zwar tun die Tierfreunde in Frankfurt alles, um es dem "Ömchen" so schön wie möglich zu machen, ein Für-immer-Zuhause können sie aber natürlich keinesfalls ersetzen. Ein großer Vorteil: Da Bonny so lieb ist, wird Hundeerfahrung nicht vorausgesetzt.

Es zähle "alleine der Wille, Bonny eine schöne Zeit zu bereiten", heißt es. Dafür sei allerdings etwas Geduld notwendig, da sich die Hündin bei fremden Menschen nachvollziehbarerweise laut Tierheim zunächst scheu und auch zurückhaltend verhalte.

Wenn Bonny allerdings Vertrauen gefasst habe, sei sie sehr verschmust und liebe es außerdem, zu kuscheln.