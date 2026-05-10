Familienhund greift an: Kleiner Junge von Pit Bull ins Gesicht gebissen
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Mühlhausen - Ein kleiner Junge wurde am Samstag in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) von einem American Pit Bull Mix angegriffen.
Wie die Polizei berichtet, war der Vierjährige beim Spielen in der Ammerstraße in die linke Wange gebissen. Die Verletzung wurde zunächst erstversorgt und anschließend im Krankenhaus weiter behandelt.
Schwer verletzt wurde das Kind allerdings nicht, hieß es. Den Angaben nach soll der Hund zur Familie gehören.
Da es sich bei dem Kampfhund um einen "Wiederholungstäter" handelte, wurde das Tier auf Bitte seines bulgarischen Besitzers erstmals in Tierheim Mühlhausen gegeben.
Titelfoto: 123RF/shymar27