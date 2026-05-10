Familienhund greift an: Kleiner Junge von Pit Bull ins Gesicht gebissen

Mühlhausen - Ein kleiner Junge wurde am Samstag in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) von einem American Pit Bull Mix angegriffen.

Der American Pit Bull hatte den 4-Jährigen beim Spielen attackiert. (Symbolfoto) © 123RF/shymar27

Wie die Polizei berichtet, war der Vierjährige beim Spielen in der Ammerstraße in die linke Wange gebissen. Die Verletzung wurde zunächst erstversorgt und anschließend im Krankenhaus weiter behandelt.

Schwer verletzt wurde das Kind allerdings nicht, hieß es. Den Angaben nach soll der Hund zur Familie gehören.