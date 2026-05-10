Absoluter Traumhund: Damit begeistert Aris seine Pflegefamilie

Betzenstein - Aris, ein sportlicher Herzenshund mit einer Prise Schalk, sucht sein neues Zuhause. Wird sein Wunsch endlich erfüllt?

Aris ist ein aufmerksamer und lernwilliger Hund. Wer gibt ihm eine Chance? © Tierhilfe Franken e.V.

Der dreijährige kastrierte Mischling wiegt derzeit 22 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern. Er wird von der Tierhilfe Franken vermittelt und wartet derzeit auf einer Pflegestelle in der Region auf sein Glück.

Seine Bezugsperson beschreibt ihn als ausgesprochen fröhlichen Hund, der seinen Menschen jeden Morgen mit einem kleinen Begrüßungsbussi den Tag versüßt.

Aris ist sehr lernwillig. Grundkommandos wie Sitz, Platz und Bleib beherrscht er sicher. Da er sehr futtermotiviert ist, wird sein künftiges Training sicherlich ein Klacks.

Als sportlicher Vierbeiner möchte Aris körperlich ausgelastet werden und sucht eine aktive Familie mit Spaß an Bewegung.

"Er spielt begeistert und ist immer gerne dabei, wenn etwas unternommen wird", berichtet seine Pflegefamilie.