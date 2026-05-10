Absoluter Traumhund: Damit begeistert Aris seine Pflegefamilie
Betzenstein - Aris, ein sportlicher Herzenshund mit einer Prise Schalk, sucht sein neues Zuhause. Wird sein Wunsch endlich erfüllt?
Der dreijährige kastrierte Mischling wiegt derzeit 22 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern. Er wird von der Tierhilfe Franken vermittelt und wartet derzeit auf einer Pflegestelle in der Region auf sein Glück.
Seine Bezugsperson beschreibt ihn als ausgesprochen fröhlichen Hund, der seinen Menschen jeden Morgen mit einem kleinen Begrüßungsbussi den Tag versüßt.
Aris ist sehr lernwillig. Grundkommandos wie Sitz, Platz und Bleib beherrscht er sicher. Da er sehr futtermotiviert ist, wird sein künftiges Training sicherlich ein Klacks.
Als sportlicher Vierbeiner möchte Aris körperlich ausgelastet werden und sucht eine aktive Familie mit Spaß an Bewegung.
"Er spielt begeistert und ist immer gerne dabei, wenn etwas unternommen wird", berichtet seine Pflegefamilie.
Tierhilfe Franken: Herzensguter Hund sehnt sich nach neuer Familie
An der Leinenführigkeit darf gerne weiter gearbeitet werden. In vertrauter Umgebung läuft er schon gut mit, in neuen Situationen können seine Begeisterung und Neugier noch überhandnehmen. Dann läuft er kreuz und quer und möchte alles entdecken. Da Aris sehr schlau ist, wird er unter der richtigen Anleitung sicher schnell verstehen, wie man entspannt ans Ziel kommt.
Um ein ausgelastetes Leben zu führen, sind Ruhephasen genauso wichtig für den quirligen Rüden.
Aris sucht Menschen, die mit ihm gemeinsam wachsen wollen und ihm viel Aufmerksamkeit schenken. "Wer einen treuen Begleiter mit viel Lebensfreude und einer Prise Schalk sucht, könnte in Aris genau den richtigen Freund fürs Leben finden", ist sich die Tierhilfe sicher.
Möchtest Du Aris kennenlernen? Dann melde Dich im Büro in Betzenstein unter 09244/9823166. Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)