Niemand will Hund in Tierheim eine Chance geben: Was er dann tut, geht so vielen ans Herz
New York City (USA) - Manchmal ist es nur eine Geste, die so viel mehr sagt, als viele Worte oder ein aufwendig produziertes Video. In diesem Fall hat Hündin Ellie auf ihre ganz eigene Art so viele Menschen direkt ins Herz getroffen.
Das arme Tier sitzt seit mehr als zwei Monaten in den "Animal Care Centers of NYC" in New York City fest, wird dort kaum von den Besuchern beachtet. Mittlerweile versucht sie, Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie ihre Pfote unter ihrer Zwinger-Tür durchstreckt, wenn jemand vorbeikommt.
Ihre Pfleger haben diese Geste in einem rührenden Video festgehalten. Auf Facebook hat der Clip seit Anfang Mai 120.000 Klicks erreicht, auf Instagram immerhin mehr als 30.000.
Was auffällt: In der Kommentarspalte auf Insta häufen sich die Herzchen-Emojis wirklich reihenweise. So gut wie jeder kann sich in die traurige Lage der Fellnase hineinversetzen.
Aber hat der Hund auf diese Weise auch das Herz eines ernstzunehmenden Interessenten erweichen können?
Instagram-Video zeigt die rührende Geste von Hündin Ellie
Leider ist das bislang nicht der Fall, wie The Dodo jetzt in einem Interview mit Tierheim-Mitarbeiterin Katy Hansen erfahren hat. Allerdings ist das Weibchen viel fröhlicher und lebhafter, als es das Video vermuten lässt.
"Ellie ist eine verspielte, spielzeugvernarrte Hündin, die es liebt, Stofftiere zu zerlegen, sich Leckerlis zu erarbeiten und ihr Können bei Trainingsspielen unter Beweis zu stellen", sagte Hansen gegenüber dem Tiermagazin.
Allerdings ist Ellies größter Pluspunkt gleichzeitig auch ein Manko. Denn sie dürfte ihrem neuen Besitzer oder Besitzern einiges abverlangen. Zudem sollten keine anderen Tiere oder Kinder im Haushalt leben, empfiehlt das Tierheim.
Und dennoch ist man sich dort sicher: "Mit ihrem sanften Wesen und ihrem Bestreben, es allen recht zu machen, ist Ellie genau die Art von Begleiterin, die einem jeden einzelnen Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/nycacc