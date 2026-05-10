10.05.2026 07:37 Niemand will Hund in Tierheim eine Chance geben: Was er dann tut, geht so vielen ans Herz

Manchmal ist es nur eine Geste, die so viel mehr sagt, als viele Worte oder ein aufwendig produziertes Video.

Von Christian Norm

New York City (USA) - Manchmal ist es nur eine Geste, die so viel mehr sagt, als viele Worte oder ein aufwendig produziertes Video. In diesem Fall hat Hündin Ellie auf ihre ganz eigene Art so viele Menschen direkt ins Herz getroffen.

Ihre Pfote ragt unter der Tür ihres Zwingers hervor - eine Geste mit der Hündin Ellie reihenweise Herzen bricht. © Instagram/Screenshot/nycacc Das arme Tier sitzt seit mehr als zwei Monaten in den "Animal Care Centers of NYC" in New York City fest, wird dort kaum von den Besuchern beachtet. Mittlerweile versucht sie, Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie ihre Pfote unter ihrer Zwinger-Tür durchstreckt, wenn jemand vorbeikommt. Ihre Pfleger haben diese Geste in einem rührenden Video festgehalten. Auf Facebook hat der Clip seit Anfang Mai 120.000 Klicks erreicht, auf Instagram immerhin mehr als 30.000. Was auffällt: In der Kommentarspalte auf Insta häufen sich die Herzchen-Emojis wirklich reihenweise. So gut wie jeder kann sich in die traurige Lage der Fellnase hineinversetzen. Hunde Tierheim nimmt Hund auf: Als Mitarbeiter später in seinen Zwinger sehen, bricht ihnen das Herz Aber hat der Hund auf diese Weise auch das Herz eines ernstzunehmenden Interessenten erweichen können?

Instagram-Video zeigt die rührende Geste von Hündin Ellie