Niemand will Hund in Tierheim eine Chance geben: Was er dann tut, geht so vielen ans Herz

769 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Manchmal ist es nur eine Geste, die so viel mehr sagt, als viele Worte oder ein aufwendig produziertes Video.

Von Christian Norm

New York City (USA) - Manchmal ist es nur eine Geste, die so viel mehr sagt, als viele Worte oder ein aufwendig produziertes Video. In diesem Fall hat Hündin Ellie auf ihre ganz eigene Art so viele Menschen direkt ins Herz getroffen.

Ihre Pfote ragt unter der Tür ihres Zwingers hervor - eine Geste mit der Hündin Ellie reihenweise Herzen bricht.
Ihre Pfote ragt unter der Tür ihres Zwingers hervor - eine Geste mit der Hündin Ellie reihenweise Herzen bricht.  © Instagram/Screenshot/nycacc

Das arme Tier sitzt seit mehr als zwei Monaten in den "Animal Care Centers of NYC" in New York City fest, wird dort kaum von den Besuchern beachtet. Mittlerweile versucht sie, Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie ihre Pfote unter ihrer Zwinger-Tür durchstreckt, wenn jemand vorbeikommt.

Ihre Pfleger haben diese Geste in einem rührenden Video festgehalten. Auf Facebook hat der Clip seit Anfang Mai 120.000 Klicks erreicht, auf Instagram immerhin mehr als 30.000.

Was auffällt: In der Kommentarspalte auf Insta häufen sich die Herzchen-Emojis wirklich reihenweise. So gut wie jeder kann sich in die traurige Lage der Fellnase hineinversetzen.

Tierheim nimmt Hund auf: Als Mitarbeiter später in seinen Zwinger sehen, bricht ihnen das Herz
Hunde Tierheim nimmt Hund auf: Als Mitarbeiter später in seinen Zwinger sehen, bricht ihnen das Herz

Aber hat der Hund auf diese Weise auch das Herz eines ernstzunehmenden Interessenten erweichen können?

Instagram-Video zeigt die rührende Geste von Hündin Ellie

Sieht im Video trauriger aus als sie vermutlich ist. Ellie gilt als lebensfroh und verspielt.
Sieht im Video trauriger aus als sie vermutlich ist. Ellie gilt als lebensfroh und verspielt.  © Instagram/Screenshot/nycacc

Leider ist das bislang nicht der Fall, wie The Dodo jetzt in einem Interview mit Tierheim-Mitarbeiterin Katy Hansen erfahren hat. Allerdings ist das Weibchen viel fröhlicher und lebhafter, als es das Video vermuten lässt.

"Ellie ist eine verspielte, spielzeugvernarrte Hündin, die es liebt, Stofftiere zu zerlegen, sich Leckerlis zu erarbeiten und ihr Können bei Trainingsspielen unter Beweis zu stellen", sagte Hansen gegenüber dem Tiermagazin.

Allerdings ist Ellies größter Pluspunkt gleichzeitig auch ein Manko. Denn sie dürfte ihrem neuen Besitzer oder Besitzern einiges abverlangen. Zudem sollten keine anderen Tiere oder Kinder im Haushalt leben, empfiehlt das Tierheim.

Retter prüfen Mikrochip von Husky: Kurz darauf sind sie total sprachlos
Hunde Retter prüfen Mikrochip von Husky: Kurz darauf sind sie total sprachlos

Und dennoch ist man sich dort sicher: "Mit ihrem sanften Wesen und ihrem Bestreben, es allen recht zu machen, ist Ellie genau die Art von Begleiterin, die einem jeden einzelnen Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert."

Titelfoto: Instagram/Screenshot/nycacc

Mehr zum Thema Hunde: