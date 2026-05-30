Polizistin will Tierheim-Event überprüfen: Was dann passiert, hat sie im Leben nicht erwartet
Detroit (Michigan, USA) - Sie wollte nur das tun, was Polizisten so tun: einfach mal bei dem Adoptions-Event der Tierheime "Michigan Anti-Cruelty Society" und "Best Friends Animal Society" nach dem Rechten sehen. Doch kurz nachdem Polizistin Autumn Fettig auf dem entsprechenden Parkplatz vor einem Walmart in Detroit vorgefahren war, änderte sich die Situation maßgeblich für sie.
Das hatte Fettig im Leben nicht erwartet: Kaum war sie bei den Tieren angekommen, sah sie einen Hund, dem sie nicht widerstehen konnte.
"Ich fühlte mich sofort zu Cookie Doughs rosa Nase, seinen vielen kleinen Flecken und dem Verhältnis seiner Hängebacken zum Rest des Hundes hingezogen", erzählte Fettig jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.
"Auf der Adoptionsveranstaltung von Best Friends und Walmart präsentierte er sich als süßer, kuscheliger Kerl, eingewickelt in eine Decke – und als er zwischendurch einmal sein Gesicht versteckte, schmolz mein Herz dahin", fügte der US-Cop hinzu.
Fettig war im Dienst und hatte nicht im Ansatz geplant, einen Hund bei sich aufzunehmen. Doch sie spürte schnell, dass sie ein Problem hatte.
Facebook-Posting zeigt rührende Geschichte
"Ich konnte es nicht zulassen, dass Cookie Dough ohne eine Familie ins Tierheim zurückkehren musste", gab sie gegenüber dem Tiermagazin zu. Sie konnte allerdings nicht länger bleiben, setzte ihren Dienst zunächst fort.
Erst als Fettigs Schicht zu Ende war, kehrte sie an den "Tatort" zurück, um den Vierbeiner in "Gewahrsam" zu nehmen. Tatsächlich durfte der Rüde direkt vorne in ihrem Streifenwagen mitfahren.
Weil die Geschichte sich Anfang Mai zugetragen hat, konnte die Polizistin inzwischen ein kleines Zwischenfazit ziehen.
"Er liebt es zu spielen, zu kuscheln, sämtliches Spielzeug für sich zu beanspruchen und ständig auf den Menschen herumzuklettern", schwärmte sie. Dieser Einsatz hat sich also wirklich gelohnt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Michigan Anti-Cruelty Society