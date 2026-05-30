30.05.2026 19:02 Polizistin will Tierheim-Event überprüfen: Was dann passiert, hat sie im Leben nicht erwartet

Kurz nachdem Polizistin Autumn Fettig auf dem Parkplatz vor einem Walmart in Detroit (USA) vorgefahren war, änderte sich die Situation maßgeblich für sie.

Von Christian Norm

Detroit (Michigan, USA) - Sie wollte nur das tun, was Polizisten so tun: einfach mal bei dem Adoptions-Event der Tierheime "Michigan Anti-Cruelty Society" und "Best Friends Animal Society" nach dem Rechten sehen. Doch kurz nachdem Polizistin Autumn Fettig auf dem entsprechenden Parkplatz vor einem Walmart in Detroit vorgefahren war, änderte sich die Situation maßgeblich für sie.

Polizistin Autumn Fettig wollte bei dem Tierheim-Event eigentlich nur kurz nach dem Rechten sehen. © Facebook/Screenshot/Michigan Anti-Cruelty Society Das hatte Fettig im Leben nicht erwartet: Kaum war sie bei den Tieren angekommen, sah sie einen Hund, dem sie nicht widerstehen konnte. "Ich fühlte mich sofort zu Cookie Doughs rosa Nase, seinen vielen kleinen Flecken und dem Verhältnis seiner Hängebacken zum Rest des Hundes hingezogen", erzählte Fettig jetzt in einem Gespräch mit The Dodo. "Auf der Adoptionsveranstaltung von Best Friends und Walmart präsentierte er sich als süßer, kuscheliger Kerl, eingewickelt in eine Decke – und als er zwischendurch einmal sein Gesicht versteckte, schmolz mein Herz dahin", fügte der US-Cop hinzu. Hunde Nach Adoption getrennt: Hunde-Geschwister treffen Monate später wieder aufeinander Fettig war im Dienst und hatte nicht im Ansatz geplant, einen Hund bei sich aufzunehmen. Doch sie spürte schnell, dass sie ein Problem hatte.

Das Event fand vor einem Walmart in Detroit statt. © Facebook/Screenshot/Michigan Anti-Cruelty Society

Facebook-Posting zeigt rührende Geschichte