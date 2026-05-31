Orion hat sein Zuhause verloren: Wer gibt dem jungen Husky eine Chance?
Hamburg - Orion ist noch keine zwei Jahre alt, hat aber schon eine bewegte Vergangenheit. Der junge Husky sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause.
Anfang Mai änderte sich das Leben der Fellnase von einem auf den anderen Tag. Aus nicht genannten Gründen wurde Orion von der Behörde sichergestellt und dem Tierheim an der Süderstraße übergeben.
Inzwischen ist der Rüde von der Behörde zur Vermittlung freigegeben worden und die Suche nach einer Familie hat für den Husky begonnen.
Die Pfleger beschreiben den Vierbeiner als typischen Vertreter seiner Rasse. Huskys gelten als freundlich und lieben es, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Orion hat Temperament, braucht viel Aufmerksamkeit und will geistig ausgelastet werden. Und natürlich muss das Energiebündel auch richtig ausgepowert werden.
Bei einer Schulterhöhe von knapp 50 Zentimetern bringt der Hund 19 Kilogramm auf die Waage.
Nach Einschätzung seiner Pfleger ist das Leben in einer kleinen Wohnung nichts für den Rüden, daher werden bevorzugt Familien mit einem ländlichen Zuhause gesucht.
Orion muss noch erzogen werden
Wenn schon ein Hund vorhanden ist, dürfte das kein Problem sein – Orion kommt prima mit seinen Artgenossen aus. Zu einem Leben als Einzelprinz sagt er aber auch nicht nein.
Eine konsequente Erziehung hat die Fellnase noch nicht genossen. Die neuen Halter müssen mit dem Anfang 2025 geborenen Vierbeiner also noch kräftig am Hunde-Einmaleins arbeiten.
Ob er schon alleine bleiben kann, haben die Tierschützer noch nicht herausgefunden.
Für den Husky sucht das Tierheim eine sportliche Familie, die Freude daran hat, Orion auszulasten. Eine Gassirunde am Tag würde ihn nicht glücklich machen.
Mit dem Rüden zieht ein Tier ein, dass die Nähe zu seinen Bezugspersonen sehr zu schätzen weiß.
Wer dem freundlichen Hund eine Chance geben möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.