Orion hat sein Zuhause verloren: Wer gibt dem jungen Husky eine Chance?

Hamburg - Orion ist noch keine zwei Jahre alt, hat aber schon eine bewegte Vergangenheit. Der junge Husky sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause.

Orion ist etwa anderthalb Jahre alt und hat viel Energie. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Anfang Mai änderte sich das Leben der Fellnase von einem auf den anderen Tag. Aus nicht genannten Gründen wurde Orion von der Behörde sichergestellt und dem Tierheim an der Süderstraße übergeben.

Inzwischen ist der Rüde von der Behörde zur Vermittlung freigegeben worden und die Suche nach einer Familie hat für den Husky begonnen.

Die Pfleger beschreiben den Vierbeiner als typischen Vertreter seiner Rasse. Huskys gelten als freundlich und lieben es, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Orion hat Temperament, braucht viel Aufmerksamkeit und will geistig ausgelastet werden. Und natürlich muss das Energiebündel auch richtig ausgepowert werden.

Bei einer Schulterhöhe von knapp 50 Zentimetern bringt der Hund 19 Kilogramm auf die Waage.

Nach Einschätzung seiner Pfleger ist das Leben in einer kleinen Wohnung nichts für den Rüden, daher werden bevorzugt Familien mit einem ländlichen Zuhause gesucht.