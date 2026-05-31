Leine reißt, Hund läuft weg: Wo er nach knapp zwei Kilometern auftaucht, verwirrt dort alle

Brooklyn (New York, USA) - Als Pete Mitte Mai ohne sein Frauchen in seiner Hundetagesstätte in Brooklyn, New York City, auftauchte, waren wirklich alle Menschen vor Ort verwirrt. Zum einen kam der Hund viel zu früh, zum anderen fragten sich die Pfleger und andere Hundebesitzer, warum er ganz offensichtlich allein war.

Rüde Pete hat kürzlich für große Verwirrung gesorgt. © TikTok/Screenshot/poochplayandstay

Petes Besitzerin hatte zu diesem Zeitpunkt ganz andere Sorgen. Ihr Rüde war ihr nämlich an einem knapp zwei Kilometer entfernten Ort davongelaufen, nachdem seine Leine gerissen war.

Danach hatte sich Pete allein durch Brooklyn geschlagen, bis er schließlich vor der Tür von "Pooch Play and Stay" stehenblieb. Offenbar hatte Pete große Lust, seine Fellfreunde schnellstmöglich wiederzutreffen.

Als ihn eine Mitarbeiterin bemerkte, ließ sie den tierischen Ausreißer schnell in die Hunde-Tagesstätte. Dort stürzte er sich sofort wieder ins Geschehen, um mit den anderen Fellnasen zu spielen.

"Wir waren vor allem verwirrt und geschockt, da wir gar nicht wussten, dass er vermisst wurde", sagte Grace Bodkin, Verwaltungsleiterin und Empfangsmitarbeiterin bei Pooch Play and Stay, jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Petes Frauchen sei bereits kurz nach dessen Eintreffen aufgetaucht, so Bodkin.