Fellnase sucht ein Zuhause: Wer gibt Farida eine Chance?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Farida? Die Jack-Russell-Terrier-Hündin ist seit mehr als drei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden möchte das Energiebündel dort aber nicht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website mitteilt, kam die Vierbeinerin am 18. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.
Dort präsentierte sich Farida laut den Pflegern anfangs sehr unsicher. Mit der Zeit taute sie jedoch auf und passt mittlerweile gut und gerne auf ihr neuen Heim auf - lautstark macht sie auf Besucher aufmerksam, die ihre Station betreten.
Bei Menschen, die sie kennt, ist die Fellnase aber sehr verschmust und verspielt. Auch mit Artgenossen ist die zwei Jahre alte Hündin verträglich, weshalb sie tagsüber in einer gemischten Hundegruppe mitläuft.
Mindestens genauso viel Spaß hat Farida an Spaziergängen. Was die Leinenführung angeht, hat die Terrier-Dame schon einiges gelernt, besonders an Zäunen merkt man ihr ihren ausgeprägten Jagdtrieb aber durchaus noch an.
Tierheim-Hündin Farida verträgt sich nicht sonderlich gut mit Katzen
Leider hat Farida - wie bei vielen kleinen Rassen nicht untypisch - mit Patellaluxationen zu kämpfen. Immer mal wieder springen ihre Kniescheiben aus den vorgesehenen Plätzen. Bisher behindert sie dieser Umstand aber nicht in ihren Bewegungen.
Klar ist: Die Vierbeinerin muss noch einiges für ein gutes Zusammenleben zwischen Mensch und Hund lernen. Wichtig wird es für sie dabei vor allem sein, Ruhe in den eigenen vier Wänden und einen passenden Ausgleich zu finden, um ihre Energie loszuwerden.
Laut ihren Pflegern verträgt sich Farida nicht sonderlich gut mit Katzen, weshalb sie nur in ein Stubentiger-freies Zuhause vermittelt wird. Kinder soll es in diesem ebenfalls nicht geben.
Ihr wollt der Hündin eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.