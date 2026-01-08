Fellnase sucht ein Zuhause: Wer gibt Farida eine Chance?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Farida? Die Jack-Russell-Terrier-Hündin ist seit mehr als drei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden möchte das Energiebündel dort aber nicht.

Jack-Russell-Terrier-Hündin Farida ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website mitteilt, kam die Vierbeinerin am 18. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Dort präsentierte sich Farida laut den Pflegern anfangs sehr unsicher. Mit der Zeit taute sie jedoch auf und passt mittlerweile gut und gerne auf ihr neuen Heim auf - lautstark macht sie auf Besucher aufmerksam, die ihre Station betreten.

Bei Menschen, die sie kennt, ist die Fellnase aber sehr verschmust und verspielt. Auch mit Artgenossen ist die zwei Jahre alte Hündin verträglich, weshalb sie tagsüber in einer gemischten Hundegruppe mitläuft.

Mindestens genauso viel Spaß hat Farida an Spaziergängen. Was die Leinenführung angeht, hat die Terrier-Dame schon einiges gelernt, besonders an Zäunen merkt man ihr ihren ausgeprägten Jagdtrieb aber durchaus noch an.