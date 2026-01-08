Flauschiger Riese: Junger Hund hofft auf Happy End
München - Hund Kili kam ins Münchner Tierheim, weil seine Vorbesitzer mit seinem Temperament überfordert waren. Findet er nun ein passendes Zuhause?
Kili wurde etwa 2022 geboren und wiegt aktuell 33,4 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern.
Als Herdenschutzhund braucht er klare Regeln und Grenzen, da er sich sonst seinen eigenen Weg sucht. "Leider hat das in seinem vorherigen Zuhause nicht so gut funktioniert", erklärt das Tierheim.
Dort zeigte sich Kili anfangs sehr territorial gegenüber Fremden. Bei seinen Bezugspersonen ist er freundlich, teils aber auch etwas distanzlos. Der kastrierte Rüde wurde deshalb bereits in ein Trainingsprogramm integriert.
Er sucht nun ein strukturiertes Zuhause bei Menschen, die idealerweise Erfahrung mit Herdenschutzhunden und deren Charaktereigenschaften haben.
Findet der tolle Kerl ein passendes Plätzchen? Alles Weitere zu Kili erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.
Border-Collie-Mix wartet im Münchner Tierheim auf passendes Zuhause
Auch Border-Collie-Mix Molly wartet noch immer auf ein Zuhause. Sie kam ins Münchner Tierheim, weil ihre Vorbesitzer ebenfalls überfordert waren.
Molly wurde im November 2019 geboren und wiegt aktuell 19 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 55 Zentimetern.
Die lebhafte Mischlingshündin braucht eine klare und konsequente Führung im Alltag. Mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Fremde Menschen sind ihr hingegen nicht geheuer. In Situationen, die sie überfordern, kann sie abwehrend reagieren.
Künftige Halter sollten deshalb Erfahrungen im Umgang mit Hunden haben. Hat Molly einmal Vertrauen gefasst, ist sie zutraulich, verspielt und kuschelt gerne. Allein bleiben muss sie noch lernen, berichten ihre Pfleger. Zudem gehört sie zu den bellfreudigen Hunden. Ihre Energie könnte beim Hundesport genau richtig aufgehoben sein. Die nötige Motivation bringt Molly allenfalls mit.
Bist Du Mollys großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.
