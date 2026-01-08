Flauschiger Riese: Junger Hund hofft auf Happy End

München - Hund Kili kam ins Münchner Tierheim , weil seine Vorbesitzer mit seinem Temperament überfordert waren. Findet er nun ein passendes Zuhause?

Kili hofft auf Halter, die Erfahrung im Umgang mit Herdenschutzhunden mitbringen. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Kili wurde etwa 2022 geboren und wiegt aktuell 33,4 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern.



Als Herdenschutzhund braucht er klare Regeln und Grenzen, da er sich sonst seinen eigenen Weg sucht. "Leider hat das in seinem vorherigen Zuhause nicht so gut funktioniert", erklärt das Tierheim.

Dort zeigte sich Kili anfangs sehr territorial gegenüber Fremden. Bei seinen Bezugspersonen ist er freundlich, teils aber auch etwas distanzlos. Der kastrierte Rüde wurde deshalb bereits in ein Trainingsprogramm integriert.

Er sucht nun ein strukturiertes Zuhause bei Menschen, die idealerweise Erfahrung mit Herdenschutzhunden und deren Charaktereigenschaften haben.

Findet der tolle Kerl ein passendes Plätzchen? Alles Weitere zu Kili erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.