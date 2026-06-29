Treue Augen, großes Herz: Mallorca-Schäferhund hofft auf Happy End
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für den mallorquinischen Schäferhund (auch "Ca de Bestiar" oder "Perro de pastor mallorquín" genannt) Nicki. Findet er sein Glück?
Der fünfjährige Rüde wiegt 40 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 62 Zentimetern. Er kam zur Tierhilfe Franken, da ein Mitglied seiner vorherigen Familie krank wurde und man sich nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnte.
Der kastrierte Rüde ist gesund, fit und voller Energie. Er kennt bereits viele Tricks und zeigt sich auf dem Hundeplatz als lernbegierig und motiviert.
Der spanische Name seiner Hunderasse, "Ca de Bestiar", bedeutet in etwa "Viehhund". Die Tiere wurden auf den Balearen als Hirtenhunde mit vielseitigen Kompetenzen eingesetzt. Entsprechend ist ihr Wesen auch arbeitsfreudig und folgsam. Als Familienhund eignet sich der Ca de Bestiar eher nicht und möchte, wie viele Arbeitshunde, entsprechend ausgelastet werden.
Rassebedingt genügen Nicki ein bis zwei Bezugspersonen, zu denen er eine feste Bindung aufbaut. In einer Großfamilie mit viel Trubel wäre er wohl nicht richtig aufgehoben, so die Tierhilfe.
Vertrauten Menschen begegnet er offen, bei Fremden bleibt er eher zurückhaltend.
Tierhilfe teilt Videos: Hund wartet auf neues Zuhause
Tierhilfe Franken: Schäferhund Nicki sucht Liebhaber seiner Hunderasse
Mit Artgenossen kommt er gut zurecht und stellt dies bereits in gemischten Hundegruppen unter Beweis. In seinem künftigen Zuhause möchte er aber Einzelprinz bleiben.
Er fährt problemlos im Auto mit und kann entspannt allein bleiben, berichtet seine Pflegestelle. In seinem neuen Zuhause sollte dies erst nach einer Eingewöhnung langsam aufgebaut werden.
Nicki sucht Menschen, die sich gerne aktiv mit einem Hund beschäftigen möchten und ihm im Alltag Ruhe und Struktur vermitteln können.
Aufgrund seiner Größe sollten Halter ihm auch kräftemäßig gewachsen sein und bestenfalls Erfahrung mit Schäferhunden haben.
Möchtest Du Nicki kennenlernen? Dann melde Dich im Büro in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)