Treue Augen, großes Herz: Mallorca-Schäferhund hofft auf Happy End

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für den mallorquinischen Schäferhund (auch "Ca de Bestiar" oder "Perro de pastor mallorquín" genannt) Nicki. Findet er sein Glück?

Schäferhund Nicki sehnt sich nach Anschluss bei festen Bezugspersonen. Wer geht mit ihm durch dick und dünn? © Tierhilfe Franken e.V. (2)

Der fünfjährige Rüde wiegt 40 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 62 Zentimetern. Er kam zur Tierhilfe Franken, da ein Mitglied seiner vorherigen Familie krank wurde und man sich nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnte.

Der kastrierte Rüde ist gesund, fit und voller Energie. Er kennt bereits viele Tricks und zeigt sich auf dem Hundeplatz als lernbegierig und motiviert.

Der spanische Name seiner Hunderasse, "Ca de Bestiar", bedeutet in etwa "Viehhund". Die Tiere wurden auf den Balearen als Hirtenhunde mit vielseitigen Kompetenzen eingesetzt. Entsprechend ist ihr Wesen auch arbeitsfreudig und folgsam. Als Familienhund eignet sich der Ca de Bestiar eher nicht und möchte, wie viele Arbeitshunde, entsprechend ausgelastet werden.

Rassebedingt genügen Nicki ein bis zwei Bezugspersonen, zu denen er eine feste Bindung aufbaut. In einer Großfamilie mit viel Trubel wäre er wohl nicht richtig aufgehoben, so die Tierhilfe.

Vertrauten Menschen begegnet er offen, bei Fremden bleibt er eher zurückhaltend.