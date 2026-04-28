Dackel lernt Baby kennen: Was er kurz darauf tut, lässt reihenweise Herzen schmelzen

Melbourne (Australien) - Dieser Dackel weiß, wie es geht. Tofu, der mit seinem Frauchen Daria Saville (32) und ihrem Partner im australischen Melbourne lebt, durfte im vergangenen Monat Bekanntschaft mit einem neuen Erdenbürger machen. Die Profi-Tennisspielerin war Mutter des kleinen Louie geworden. Was der Dackel kurz nach dem Kennenlernen tat, ließ nicht nur das Herz der 32-Jährigen schmelzen, sondern noch so viele mehr.

Dackel Tofu erobert die Herzen auf Instagram im Sturm. Grund dafür ist eine Geste gegenüber dem Baby seines Frauchens Daria Saville (32). © Bildmontage: Instagram/Screenshots/daria_sav

In einem viralen Instagram-Video ist die süße Geste der treuen Fellnase zu sehen. Darin geht Tofu auf die Hinterbeine, stellt sich auf und wackelt mit seinen Vorderbeinen, als würde er dem Baby, das vor ihm liegt, zuwinken.

Das süße Werk hat seither fast eine halbe Million Klicks eingeheimst. In einem Interview mit Newsweek verriet die frischgebackene Mutter in diesem Monat, was dahintersteckte.

Es sei sein "Lieblingstrick" erzählte Saville. Demnach habe der sechsjährige Hund in diesem Moment wohl um "die Sicherheit des Babys" gebettelt.

"Ehrlich gesagt, will Tofu, dass ich sofort da bin, sobald das Neugeborene auch nur einen Mucks von sich gibt", erklärte die russischstämmige Wahl-Australierin dem US-Magazin.

Doch das soll nur die Spitze des Eisbergs sein.