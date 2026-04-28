Dackel lernt Baby kennen: Was er kurz darauf tut, lässt reihenweise Herzen schmelzen
Melbourne (Australien) - Dieser Dackel weiß, wie es geht. Tofu, der mit seinem Frauchen Daria Saville (32) und ihrem Partner im australischen Melbourne lebt, durfte im vergangenen Monat Bekanntschaft mit einem neuen Erdenbürger machen. Die Profi-Tennisspielerin war Mutter des kleinen Louie geworden. Was der Dackel kurz nach dem Kennenlernen tat, ließ nicht nur das Herz der 32-Jährigen schmelzen, sondern noch so viele mehr.
In einem viralen Instagram-Video ist die süße Geste der treuen Fellnase zu sehen. Darin geht Tofu auf die Hinterbeine, stellt sich auf und wackelt mit seinen Vorderbeinen, als würde er dem Baby, das vor ihm liegt, zuwinken.
Das süße Werk hat seither fast eine halbe Million Klicks eingeheimst. In einem Interview mit Newsweek verriet die frischgebackene Mutter in diesem Monat, was dahintersteckte.
Es sei sein "Lieblingstrick" erzählte Saville. Demnach habe der sechsjährige Hund in diesem Moment wohl um "die Sicherheit des Babys" gebettelt.
"Ehrlich gesagt, will Tofu, dass ich sofort da bin, sobald das Neugeborene auch nur einen Mucks von sich gibt", erklärte die russischstämmige Wahl-Australierin dem US-Magazin.
Doch das soll nur die Spitze des Eisbergs sein.
Virales Insta-Video zeigt zuckersüßen Moment
"Selbst jetzt, wenn ich duschen gehe und das Baby in seinem Bettchen liegt, kommt Tofu sofort zu mir. Er ist immer noch sehr beschützend, aber ruhiger geworden und hat sich an die Geräusche des Babys gewöhnt. Er ist nicht mehr so gestresst, weil wir ihm gezeigt haben, dass alles in Ordnung ist", erzählte das stolze Frauchen.
Vor der Geburt von Louie war die Stimmung noch eine ganz andere gewesen. Saville tat sich nämlich schwer damit, einzuschätzen, wie ihr Dackel auf das Baby reagieren würde.
"Ich dachte an vier mögliche Szenarien: Erstens, dass er das Baby einfach ignorieren würde. Zweitens, dass er eifersüchtig werden würde. Drittens, und das wäre das Schlimmste, dass er aggressiv gegenüber dem Baby werden würde", schilderte sie ihre damaligen Bedenken.
Inzwischen freut sich Saville aber wahnsinnig, dass sich Tofu für Variante vier entschieden hat: Er sei zum "Co-Elternteil in Hundegestalt" geworden, so die junge Mutter.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/daria_sav