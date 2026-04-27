Golden Retriever wird mit Chihuahua konfrontiert: Seine Reaktion lässt Herzen hüpfen

Ontario (Kanada) - Sie sind beide Hunde. Doch an dieser Stelle hören die Gemeinsamkeiten bereits auf. Während der etwas ältere Golden Retriever Oats aus Ontario in Kanada eher der ruhige Typ ist, handelt es sich bei Chihuahua Butters um ein ganz anderes Kaliber. Erst vor wenigen Wochen wurde der große Vierbeiner mit seinem winzigen Artgenossen konfrontiert. Seitdem hüpfen die Herzen reihenweise auf TikTok und Instagram.

Golden Retriever Oats und Chihuahua Butters verdeutlichen, dass Hund nicht gleich Hund ist. © TikTok/Screenshot/oatsandbutters

Seit Anfang April sind Oats und Butters "Wiederholungstäter", was virale Hits angeht. Besonders die ersten Clips mit den beiden kommen gut an.

Der Grund: Während der winzige Chihuahua wie verrückt um den Golden Retriever herumwirbelt, bleibt der ruhig sitzen, schaut ein wenig verwirrt drein. Selbst als Butters an seinem Vorderbein knabbert, rührt sich der Rüde nicht wirklich.

Der trockene Kommentar des Frauchens der beiden Hunde: "Mama sagte, sei nett zu deinem Bruder."

Dieser ulkige Kontrast lässt die Klicks nur so sprudeln. Gleich mit mehreren Insta- und TikTok-Videos reißen die Fellnasen die Millionengrenze. Gerade dank ihrer Gegensätze entpuppen sie sich als Dream-Team.

Doch seit dem sehr holprigen Kennenlernen der Vierbeiner hat sich inzwischen einiges getan.