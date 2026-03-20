Französische Bulldogge sucht neue Familie: Findet Louie sein Happy End?

München - Die Französische Bulldogge Louie kam nach einem Angriff auf seinen Besitzer ins Münchner Tierheim . Gibt es noch Hoffnung für den Hund ?

Louie ist eine typische Bulldogge, die auch mal stur und eigenwillig sein kann. © Tierheim München

Louie wurde im April 2020 geboren. Er hat eine Schulterhöhe von 40 Zentimetern und wiegt aktuell 17 Kilogramm.

Das zutrauliche Kraftpaket kann durchaus freundlich sein, berichten seine Pfleger im Tierheim. Typisch Bulldogge ist er jedoch stur und will immer gerne die Kontrolle behalten.

So kann es passieren, dass Louie auch aggressiv reagiert, erklärt das Tierheim. Trotz dieser Eigenheit ist er auch charmant und sehnt sich nach einem Zuhause bei Menschen, die ihn souverän führen können.

"Seine Vorliebe für Leckerlis macht ihn gut erziehbar und er nimmt bereits an einem Trainingsprogramm teil", so seine Pfleger. Künftige Halter sollten weiterhin eine gute Hundeschule mit Louie besuchen.

Mit Hündinnen ist er generell verträglich. Begegnungen mit Rüden sind stark von der Sympathie der Hunde abhängig. Ob er alleine bleiben kann, konnte noch nicht getestet werden.