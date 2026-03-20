Französische Bulldogge sucht neue Familie: Findet Louie sein Happy End?
München - Die Französische Bulldogge Louie kam nach einem Angriff auf seinen Besitzer ins Münchner Tierheim. Gibt es noch Hoffnung für den Hund?
Louie wurde im April 2020 geboren. Er hat eine Schulterhöhe von 40 Zentimetern und wiegt aktuell 17 Kilogramm.
Das zutrauliche Kraftpaket kann durchaus freundlich sein, berichten seine Pfleger im Tierheim. Typisch Bulldogge ist er jedoch stur und will immer gerne die Kontrolle behalten.
So kann es passieren, dass Louie auch aggressiv reagiert, erklärt das Tierheim. Trotz dieser Eigenheit ist er auch charmant und sehnt sich nach einem Zuhause bei Menschen, die ihn souverän führen können.
"Seine Vorliebe für Leckerlis macht ihn gut erziehbar und er nimmt bereits an einem Trainingsprogramm teil", so seine Pfleger. Künftige Halter sollten weiterhin eine gute Hundeschule mit Louie besuchen.
Mit Hündinnen ist er generell verträglich. Begegnungen mit Rüden sind stark von der Sympathie der Hunde abhängig. Ob er alleine bleiben kann, konnte noch nicht getestet werden.
Bulldogge wartet im Münchner Tierheim auf besondere Menschen
Bei der Suche nach einem passenden Zuhause geht es dem Tierheim auch um die Chemie zwischen Haustier und Halter: "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz. Schließlich soll nicht irgendein Platz gefunden werden, sondern ein Zuhause für immer.
Schützlinge wie Louie haben oft viel durchgemacht. Weitere Brüche im Lebenslauf der Tiere soll es deshalb nicht geben. Bei der Vermittlung fließt stets neben der fachlichen Expertise auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit den Tieren ein.
Louie wird aufgrund seiner territorialen Natur nur in erfahrene Hände abgegeben. Er leidet zudem unter einer Allergie und benötigt Medikamente sowie ein Spezialfutter.
Findet das Kerlchen trotz seiner Baustellen sein Happy End? Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3 und vereinbaren einen Besuchstermin.
Titelfoto: Tierheim München (2)