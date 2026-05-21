Dackel steht mit Skateboard vor Treppe: Was Rowdy dann tut, lässt alle jubeln
Hollywood (Kalifornien, USA) - Diese Dackel-Lady ist hollywoodreif unterwegs - und genau von dort kommt sie auch. Rowdy macht schon seit einigen Jahren ganz Südkalifornien unsicher - mit ihren Skateboard-Skills. Kein Wunder, dass die Hündin in diesem Monat mal wieder einen viralen Hit gelandet hat. Denn was sie mit ihrem Fortbewegungsmittel auf einer Treppe macht, sorgt sowohl beim Publikum vor Ort als auch im Netz für Jubel!
In dem kuriosen Clip steht die Fellnase, der es augenscheinlich nicht an Selbstvertrauen mangelt, auf einer Treppe in einem Skaterpark. Als wolle sie alle um Aufmerksamkeit bitten, bellt Rowdy kräftig.
Dann geht es los. Sie stupst ihr Skateboard an, das die erste Stufe nimmt. Dann springt die Dackel-Dame einfach drauf. Schließlich fährt sie galant die gesamte Treppe hinunter.
Unten angekommen, bellt sie unter dem Applaus ihres Publikums erneut - vermutlich, um noch mehr Beifall zu erhalten. Kurz darauf kommen ihre Besitzer, um sie begeistert in Empfang zu nehmen.
Natürlich drängt sich bei so viel Talent der Gedanke auf, dass es sich um ein KI-Video handeln könnte. Doch dem ist aus gleich mehreren Gründen nicht so.
Virales Insta-Video zeigt Rowdys Skateboard-Skills
Rowdy fährt nämlich schon länger Skateboard, als es KI-Videos gibt, die so echt aussehen. Bereits vor sechs Jahren hat sie ihre Fertigkeiten als Welpe entdeckt.
Im zarten Alter von vier Monaten sei sie erstmals auf ein Skateboard gestiegen, erzählte ihr Frauchen Kim Estrada im vergangenen Jahr in einem Interview mit ABC7.
"Sie stützte sich ab und drehte das Skateboard um, um damit in unseren Flurbereich zu gelangen", erzählte die Kalifornierin. Daraufhin hätten sie und ihr Partner Ivan Cano nur gedacht: "Oh mein Gott! Was sollen wir jetzt bloß machen?"
Der Rest ist Geschichte: Rowdy hat seitdem ihre Skateboard-Künste perfektioniert. Inzwischen kann sich die Hündin sogar über mehr als 300.000 Follower auf ihrem Insta-Account freuen - und über 1,2 Millionen Klicks für ihren viralen Hit vom 12. Mai.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/rowdy_dachshund