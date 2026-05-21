21.05.2026 06:25 Dackel steht mit Skateboard vor Treppe: Was Rowdy dann tut, lässt alle jubeln

Rowdy macht seit Jahren Südkalifornien unsicher - mit ihren Skateboard-Skills. Kein Wunder, dass die Hündin diesen Monat wieder einen viralen Hit gelandet hat.

Von Christian Norm

Hollywood (Kalifornien, USA) - Diese Dackel-Lady ist hollywoodreif unterwegs - und genau von dort kommt sie auch. Rowdy macht schon seit einigen Jahren ganz Südkalifornien unsicher - mit ihren Skateboard-Skills. Kein Wunder, dass die Hündin in diesem Monat mal wieder einen viralen Hit gelandet hat. Denn was sie mit ihrem Fortbewegungsmittel auf einer Treppe macht, sorgt sowohl beim Publikum vor Ort als auch im Netz für Jubel!

Was plant die Fellnase Rowdy hier wohl? © Bildmontage: Instagram/Screenshots/rowdy_dachshund In dem kuriosen Clip steht die Fellnase, der es augenscheinlich nicht an Selbstvertrauen mangelt, auf einer Treppe in einem Skaterpark. Als wolle sie alle um Aufmerksamkeit bitten, bellt Rowdy kräftig. Dann geht es los. Sie stupst ihr Skateboard an, das die erste Stufe nimmt. Dann springt die Dackel-Dame einfach drauf. Schließlich fährt sie galant die gesamte Treppe hinunter. Unten angekommen, bellt sie unter dem Applaus ihres Publikums erneut - vermutlich, um noch mehr Beifall zu erhalten. Kurz darauf kommen ihre Besitzer, um sie begeistert in Empfang zu nehmen. Hunde Frau verzweifelt an Rettung dieses Hundes: Als sie es nach Tagen schafft, traut sie ihren Augen kaum Natürlich drängt sich bei so viel Talent der Gedanke auf, dass es sich um ein KI-Video handeln könnte. Doch dem ist aus gleich mehreren Gründen nicht so.

Virales Insta-Video zeigt Rowdys Skateboard-Skills