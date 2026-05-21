Als Hundebaby von Kindern gequält: Findet kleiner Malteser jetzt sein Glück?

Frankfurt am Main - Für den süßen und absolut liebenswerten, gerade einmal vier Monate alten Malteser Fuchur hofft das Tierheim in Frankfurt am Main , bald ein schönes Zuhause zu finden.

Fuchur hat die Tollwut-Quarantäne hinter sich gebracht und darf jetzt endlich sein junges Hundeleben genießen. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.

Dass der Rüde im Tierheim gelandet ist, geschah zu seinem Besten. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, wurde der arme Kerl bereits als Hundebaby bei seinen vorherigen Haltern derart von Kindern gequält, dass die Behörden eingreifen mussten.

Und da er auch nicht geimpft war, musste der Kleine im Tierheim erst einmal die Tollwut-Quarantäne absitzen. Jetzt hat er aber alles Unangenehme hinter sich gebracht und darf endlich sein Leben als Hundekind genießen.

Fuchur - passend benannt nach dem Glücksdrachen aus den Verfilmungen von Michael Endes Klassiker "Die unendliche Geschichte" - hat natürlich auch noch so gut wie alles zu lernen. Er kennt das Hunde-ABC nicht, ist nicht stubenrein und kann auch nicht alleine zu Hause bleiben.

Zudem habe er aufgrund seiner schlechten Erfahrungen richtig gehend Panik vor Kindern. Auch möge es er gar nicht, wenn es um ihn herum zu hektisch wird, etwa, wenn gehüpft wird.

Deshalb wird ihn das Tierheim auch nur an einen ruhigen Haushalt ohne Kinder vermitteln.