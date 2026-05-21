Als Hundebaby von Kindern gequält: Findet kleiner Malteser jetzt sein Glück?
Frankfurt am Main - Für den süßen und absolut liebenswerten, gerade einmal vier Monate alten Malteser Fuchur hofft das Tierheim in Frankfurt am Main, bald ein schönes Zuhause zu finden.
Dass der Rüde im Tierheim gelandet ist, geschah zu seinem Besten. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, wurde der arme Kerl bereits als Hundebaby bei seinen vorherigen Haltern derart von Kindern gequält, dass die Behörden eingreifen mussten.
Und da er auch nicht geimpft war, musste der Kleine im Tierheim erst einmal die Tollwut-Quarantäne absitzen. Jetzt hat er aber alles Unangenehme hinter sich gebracht und darf endlich sein Leben als Hundekind genießen.
Fuchur - passend benannt nach dem Glücksdrachen aus den Verfilmungen von Michael Endes Klassiker "Die unendliche Geschichte" - hat natürlich auch noch so gut wie alles zu lernen. Er kennt das Hunde-ABC nicht, ist nicht stubenrein und kann auch nicht alleine zu Hause bleiben.
Zudem habe er aufgrund seiner schlechten Erfahrungen richtig gehend Panik vor Kindern. Auch möge es er gar nicht, wenn es um ihn herum zu hektisch wird, etwa, wenn gehüpft wird.
Deshalb wird ihn das Tierheim auch nur an einen ruhigen Haushalt ohne Kinder vermitteln.
Nach üblen Erfahrungen: Kleiner Malteser hat Panik vor Kindern
Darüber hinaus sei Fuchur aber ein überaus fröhlicher junger Hund, der gerne spiele und kuschele und einfach nur ganz viel erleben wolle.
Mit anderen Hunden vertrage er sich im Übrigen sehr gut. Ob er auch mit bereits im Haushalt lebenden Katzen klarkommt, könne bei Bedarf im Tierheim getestet werden, heißt es.
Der Rüde würde auch an ambitionierte Hundeanfänger abgegeben werden, die dann von den Tierpflegerinnen und Tierpfleger entsprechend beraten werden. Dennoch wird auf der Webseite noch einmal darauf hingewiesen, dass ein so junger Hund wie Fuchur erst einmal viel Zeit und Arbeit beanspruchen wird.
Solltet Ihr Interesse haben, den süßen Kerl zu adoptieren und möchtet ihn gerne einmal kennenlernen, könnte Ihr Euch mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.