Hündin Tomka hat viel erlebt: Wer schenkt ihr endlich Liebe?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hündin Tomka hat eine bewegende Geschichte hinter sich – nun wartet sie im Tierheim "Hoffnung für Tiere" darauf, endlich anzukommen.

Tomka ist bereits als Junghund ins Tierheim gekommen. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die Mischlingshündin bereits als Junghund in ein polnisches Tierheim und verbrachte dort mehrere Jahre hinter Gittern – ohne regelmäßige Spaziergänge oder nennenswerte Zuwendung.

Am 25. April zog Tomka nun ins Tierheim Großröhrsdorf. Dort soll sie bessere Chancen auf eine Vermittlung bekommen und endlich die Familie finden, die sie bislang nie hatte.

Die etwa vier Jahre alte Hündin wird von den Mitarbeitern als lebensfrohe, offene und sehr menschenbezogene Fellnase beschrieben.

Trotz ihrer Vergangenheit zeigt sie sich den Menschen gegenüber freundlich und sucht aktiv Nähe.