Hündin Tomka hat viel erlebt: Wer schenkt ihr endlich Liebe?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hündin Tomka hat eine bewegende Geschichte hinter sich – nun wartet sie im Tierheim "Hoffnung für Tiere" darauf, endlich anzukommen.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die Mischlingshündin bereits als Junghund in ein polnisches Tierheim und verbrachte dort mehrere Jahre hinter Gittern – ohne regelmäßige Spaziergänge oder nennenswerte Zuwendung.
Am 25. April zog Tomka nun ins Tierheim Großröhrsdorf. Dort soll sie bessere Chancen auf eine Vermittlung bekommen und endlich die Familie finden, die sie bislang nie hatte.
Die etwa vier Jahre alte Hündin wird von den Mitarbeitern als lebensfrohe, offene und sehr menschenbezogene Fellnase beschrieben.
Trotz ihrer Vergangenheit zeigt sie sich den Menschen gegenüber freundlich und sucht aktiv Nähe.
Tomka hofft endlich darauf, das Tierheim hinter sich zu lassen
Tomka genießt Streicheleinheiten und den Kontakt zu Menschen sehr – Dinge, die ihr lange verwehrt geblieben sind. Nun möchte sie all das endlich nachholen.
Im Tierheim zeigt sich die Mischlingshündin lernbereit und neugierig. Sie möchte entdecken, verstehen und endlich das Hundeleben führen, das ihr bislang verwehrt blieb.
Für ihre Zukunft wünscht sich Tomka eine aktive Familie, die ihr Zeit gibt, anzukommen, und ihr mit Geduld und Klarheit die Welt zeigt.
Alle weiteren Infos zu der Hündin gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de