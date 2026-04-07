Französische Bulldogge sucht neues Zuhause: Sie ist lieb, jung und sehr temperamentvoll
Köln - Das Schicksal meinte es in ihrem jungen Leben nicht gut mit Hündin Kira, denn die Französische Bulldogge hatte leider keinen schönen Start ins Leben. Jetzt soll sich das Blatt für sie aber ein für alle Mal wenden.
Die junge Bully-Dame zog vor einer Weile ins Tierheim Köln-Dellbrück, nachdem sie aus ihrem ehemaligen Zuhause befreit wurde, wo sie nach Angaben der Tierretter in sehr schlechter Haltung gelebt hatte.
Was genau die 2024 geborene Rassehündin dort erleben musste, ließen die Mitarbeiter unerwähnt, ihrem lieben Charakter hat ihr bisheriges Leben aber zum Glück keinen Abbruch getan.
Von den Pflegern wurde Kira als "echter Wirbelwind" beschrieben, der jede Menge Energie hat und Menschen an seiner Seite braucht, die viel mit ihm unternehmen und ihn reichlich auspowern.
Darüber hinaus ist die junge Bully-Lady "wirklich lieb" und zutraulich, wie die Mitarbeiter von ihrem Schützling schwärmten und nun nach einem "Traum-Zuhause" für die Vierbeinerin suchen.
Französische Bulldogge sucht neue Besitzer: Wer schenkt Kira ein Für-immer-Zuhause?
Nach Angaben des Tierheims kennt die temperamentvolle Fellnase das Zusammenleben mit einem Hund bereits aus ihrem alten Leben und kann daher gern auch künftig wieder als Zweithündin vermittelt werden. "Allerdings sollte der neue Kumpel ihrem agilen Wesen gewachsen sein", informierten die Tierretter potenzielle Interessenten vorab.
Weil Kira einer Rasse angehört, die sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, rechnet das Tierheim zudem mit vielen Vermittlungs-Anfragen. Wer sich für eine Adoption der Frenchie-Hündin bewerben möchte, sollte daher ausführliche Angaben zum neuen Zuhause beim Tierheim einreichen.
Wer die drollige kleine Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Kira gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website