Französische Bulldogge sucht neues Zuhause: Sie ist lieb, jung und sehr temperamentvoll

Köln - Das Schicksal meinte es in ihrem jungen Leben nicht gut mit Hündin Kira, denn die Französische Bulldogge hatte leider keinen schönen Start ins Leben. Jetzt soll sich das Blatt für sie aber ein für alle Mal wenden.

Die Französische Bulldogge wurde aus ihrem alten Zuhause gerettet, wo sie es alles andere als gut hatte. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Die junge Bully-Dame zog vor einer Weile ins Tierheim Köln-Dellbrück, nachdem sie aus ihrem ehemaligen Zuhause befreit wurde, wo sie nach Angaben der Tierretter in sehr schlechter Haltung gelebt hatte.

Was genau die 2024 geborene Rassehündin dort erleben musste, ließen die Mitarbeiter unerwähnt, ihrem lieben Charakter hat ihr bisheriges Leben aber zum Glück keinen Abbruch getan.

Von den Pflegern wurde Kira als "echter Wirbelwind" beschrieben, der jede Menge Energie hat und Menschen an seiner Seite braucht, die viel mit ihm unternehmen und ihn reichlich auspowern.

Darüber hinaus ist die junge Bully-Lady "wirklich lieb" und zutraulich, wie die Mitarbeiter von ihrem Schützling schwärmten und nun nach einem "Traum-Zuhause" für die Vierbeinerin suchen.