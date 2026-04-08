08.04.2026 16:33 Herrchen gibt Hund nach elf Jahren ins Tierheim: Begründung macht so viele wütend

Diese Begründung war fast schon mutig - empört sie doch zahlreiche User auf Instagram.

Von Christian Norm

Dallas (Texas, USA) - Diese Begründung war fast schon mutig. Rüde Boregaurd wurde Ende März nach geschlagenen elf Jahren von seinem Besitzer ins Tierheim "Dallas Animal Services" zurückgegeben. Und das nur, weil es sein Herrchen traurig machte, ihn älter werden zu sehen.

Boregaurd zittert im Tierheim vor Angst. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/vivspowers Dass man mit einer solchen Begründung viel Wut auf sich ziehen kann, wurde klar, als der arme Hund in einem Video auf Instagram vorgestellt wurde. Tierheim-Helferin Vivian Powers hat den Clip Ende März geteilt. Darin ist der zitternde Boregaurd zu sehen, der natürlich nicht begreift, was geschehen ist. Besonders bitter: In einer Szene wird die Fellnase durch die Räumlichkeiten der Mitarbeiter geführt. Dort scheint Boregaurd verzweifelt nach seinem Besitzer zu suchen. Vermutlich denkt der Hund, dass er bald wieder abgeholt wird. Hunde Frauchen wirft Blick auf Hunde-Tagesstätte-Video: Was sie dort sieht, bricht ihr das Herz Im Untertitel macht Powers keinen Hehl daraus, wie der Hunde-Senior in diese Situation geraten ist. Das kommt beim Insta-Publikum erwartungsgemäß ganz schlecht an.

Virales Instagram-Video sorgt für Wut und Ärger bei Usern