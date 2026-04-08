Hündin irrt wochenlang allein durch die Straßen: Dann fließen plötzlich so viele Tränen

Irvine (Kalifornien/USA) - Drei lange Wochen lang irrte eine kleine Hündin einsam und verlassen durch die Straßen Kaliforniens - völlig allein und verängstigt. Immer wieder wurden die Menschen um sie herum aufmerksam - und weigerten sich, dieses kleine Schicksal einfach so hinzunehmen.

Die Hündin war völlig verängstigt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

In einem Beitrag auf Instagram zeigt sich Suzette Hall noch immer ganz gerührt vom Zusammenhalt der Nachbarschaft: Niemand wollte diese kleine Seele aufgeben. Und so erhielt die Tierschützerin täglich mehrere Nachrichten und Anrufe, in denen ihr Sichtungen der Vierbeinerin mitgeteilt wurden.

Leider immer wieder ohne Erfolg. "Jedes Mal, wenn wir dahin kamen, war sie auch schon wieder weg. Sie rannte um ihr Leben, so müde, durstig, hungrig. Sie versuchte nur zu überleben."

Nach mehreren gescheiterten Rettungsaktionen wurde schließlich Halls Freundin Rosario auf die Hündin aufmerksam, während diese ihren kleinen Körper am Straßenrand entlangschleppte.

"Sie konnte nicht einmal mehr rennen, sie ging einfach nur. Sie war so fertig."

Sofort machte sich auch Hall auf den Weg und schon bald gelang es den beiden Frauen, die Hündin in einen kleinen Hinterhalt - einen kleinen Hinterhof - zu locken. "Wir wussten, dass das unsere Chance war."

