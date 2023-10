Frau bleibt die Spucke weg, als sie sieht, was ihr Hund im Park gefunden hat

Großbritannien - Erst verschwanden Willow und Hazel in den Büschen. Dann kam Letztere mit einer ganz besonderen "Überraschung" zurück. Frauchen Lizzie blieb die Spucke weg, als sie den Gegenstand sah, den das Spaniel-Weibchen stolz auf die Wiese legte.

"Ich war beschämt und angewidert, dass so etwas an einem öffentlichen Ort liegt. Ich habe auch gelacht, einfach aus Schock. Natürlich waren es meine Hunde , die ihn nicht nur gefunden, sondern auch voller Stolz aus dem Gebüsch gezogen haben", erklärte die Britin dem US-Magazin.

Frauchen Lizzie war von dem Anblick so verwirrt, dass sie zunächst nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Zumindest eines war ihr klar: Das kuriose Fundstück durfte nicht mehr in die Pfoten ihrer Fellnasen geraten.

Zusammen waren die drei vergangene Woche in einem Park in Großbritannien spazieren gegangen, bis es zum "Eklat" kam. Hazel hatte nämlich nichts Geringeres als einen Umschnalldildo im Maul, den sie wie eine Trophäe behandelte.

Keinen gewöhnlichen, sondern sogar einen Umschnalldildo schleppte Hunde-Dame Hazel mächtig stolz mit sich herum. © TikTok/Screenshot/hazelandwillowspaniels

Denn Lizzie schmiss geistesgegenwärtig ihre Kamera an, um das dubiose Schauspiel für den TikTok-Kanal ihrer Vierbeiner festzuhalten. Vergangene Woche ging das Video dort viral, konnte bisher Hunderttausende Klicks einheimsen.

"Es stellt sich die Frage, wer das mitten in einem Park zurückgelassen hat? Ich bin mir nicht sicher, ob Hazel wusste, was sie damit machen wollte", so Lizzie.



Zum Glück hatte ihr Frauchen bereits die passende Antwort parat: gar nichts.

"Hazel war traurig, dass sie nicht mit ihrem neuen Spielzeug spielen durfte", erklärte Lizzie. Doch zum Glück sei sie genau wie ihre Artgenossin Willow sehr gehorsam gewesen.