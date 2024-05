Frau bringt Hund todtraurig zum Einschläfern: Was sie ein Jahr später erfährt, macht sie sprachlos

Gaithersburg (Maryland) - Er war noch so jung, doch es ging ihm zunehmend schlechter. Kristie Pereira aus Gaithersburg, Maryland, hatte ihren süßen Hund Beau erst vor zwei Monaten aus einem Tierheim geholt, als er Anfang 2023 immer auffälliger wurde. Mehrere Tierärzte vermuteten, dass der Rüde an einer neurologischen Erkrankung litt, wussten aber nicht, ob es ihm jemals besser gehen würde. So entschloss sich Pereira schweren Herzens, Beau einschläfern zu lassen. Etwa ein Jahr später machte die junge Frau eine Entdeckung, die ihr die Sprache verschlug.