Frau checkt Tierkamera: Als sie Aktion ihres Golden Retrievers sieht, ist sie entsetzt

Oslo (Norwegen) - Golden Retriever können doch eigentlich keiner Fliege etwas zuleide tun. Umso entsetzter war Marie Berntsen (24) aus Oslo Anfang der Woche, als sie ihre Tierkamera checkte. Denn in dem Video sah sie ihre Golden-Retriever-Hündin Lea in einer ungewöhnlichen Pose.

Golden Retriever Lea hat ihrem Frauchen Marie Berntsen (24) kürzlich einen Schrecken eingejagt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/marie_berntsen

Die Fotoshow mit dem "Beweismaterial" postete die Norwegerin am Dienstag auf TikTok. Seitdem hat das Material bereits vier Millionen Klicks sowie gut 785.000 Likes erhalten.

Der Grund: Auf einem Screenshot ist in der Fotoshow zu sehen, wie Golden Retriever Lea mit einem großen Messer direkt vor ihren Pfoten in der Küche liegt.

Die Szene wirkt ein wenig so, als wäre die Hündin zu allem bereit, um sich gegen mögliche Einbrecher zu verteidigen. Ihr Frauchen war natürlich nicht wegen dieser albernen Anmutung entsetzt, sondern weil sich ihre Fellnase an der Klinge böse verletzen könnte.

"Das könnte das Gruseligste sein, was sie bisher getan hat", heißt es in einem Untertitel der Fotoshow. Doch die User zweifeln an der Echtheit des Materials, halten es für gestellt.

Dem hat die Skandinavierin allerdings etwas entgegenzusetzen.