Golden Retriever bekommt schickes Hundebett: Doch sein Dank sorgt für mächtig Gelächter

USA - Was für ein Reinfall: Vor Kurzem hat Kassidy Hogan ihrem geliebten Golden Retriever Woodford ein besonders schickes Hundebett geschenkt. Doch der Rüde dankte es ihr ganz anders als erwartet. Dafür kann nun wenigstens ein Millionenpublikum auf TikTok über ihn lachen.

Denn auf TikTok sind in nur sechs Tagen bereits 1,4 Millionen Klicks und mehr als 360.000 Likes zusammengekommen. Natürlich finden sich unter diesen Umständen auch allerlei Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte.

Bei einem so genügsamen Golden Retriever hätte sich das Frauchen den Aufwand mit dem Luxusbett wirklich sparen können. Zumindest hat Kassidy Hogan ein gutes Gespür bewiesen, als sie die kuriose Situation filmte.

Woodford hat es sich im Badezimmer "gemütlich" gemacht, liegt dort in der Wanne. Sein Frauchen geht mit der Kamera auf ihn zu. Doch der Hund macht nicht die geringsten Anstalten, dort wieder herauszukommen. Laut Untertitel besteht Woodford sogar darauf, dort generell bleiben zu dürfen.

Golden Retriever Woodford pfeift auf sein Luxus-Hundebett - er hat doch die Badewanne. © TikTok/Screenshot/woodfordthegoldenn

Im Interview mit dem US-Magazin gab sich Hogan betont locker.

"Es war so lustig dieses Video groß werden zu sehen. Weil es einfach immer etwas war, was er tut und was meine Familie und Freunde auch alle lieben", sagte sie.

Demnach ist der Golden Retriever also ein Wiederholungstäter, der es sich generell gerne im Badezimmer gemütlich macht. Da hilft auch kein noch so schönes Hundebett mehr, um ihn umzustimmen.

Den Fehlkauf kann Woodfords Besitzerin trotzdem gut verkraften. In ihrem Kommentar neben dem viralen Video schreibt die Fellfreundin nämlich: "solange er glücklich ist".