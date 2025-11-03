Golden Retriever will unbedingt raus: Dann sieht er den "größten Betrug"

Montreal (Kanada) - So schnell kann die Stimmung umschwenken: Vergangenen Monat freute sich Golden Retriever Charlie wie Bolle, als er endlich mit seinem Frauchen nach draußen gehen durfte. Doch dann stellte der Rüde nur einen Meter vor der Tür fest, dass er hereingelegt worden war.

Noch kurz vor der Tür seines Mehrfamilienhauses kann es Golden Retriever Charlie nicht erwarten, nach draußen zu gehen. Direkt davor geht er beim Blick nach vorne sofort in einen "Sitzstreik". © Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurencodyandcharlie

In einem viralen TikTok-Video ist die kuriose Situation zu sehen. Charlie, der mit seiner Besitzerin Lauren Lieberman in Montreal, Kanada, lebt, kann es kaum erwarten, wieder draußen zu sein.

Im Fahrstuhl nach unten hüpft er freudig umher. Kaum im Erdgeschoss angekommen, zieht er sein Frauchen mit sich mit.

Dann der ulkige Stimmungsumschwung: An der Straße steht ein violetter Van mit einem großen Hundebild darauf. Charlie weiß sofort, was los ist: Die Hundefriseurin ist da!

Kaum hat der Vierbeiner den "Betrug" erkannt, zeigt sich die nette Frau fröhlich winkend. Der Golden Retriever findet das gar nicht witzig, geht in den Sitzstreik. Im Untertitel ist gar vom "größten Betrug" die Rede.

Als die Hundefriseurin schließlich auf ihn zukommt, kann der Vierbeiner aber nicht aus seiner Haut heraus.