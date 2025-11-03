Golden Retriever will unbedingt raus: Dann sieht er den "größten Betrug"
Montreal (Kanada) - So schnell kann die Stimmung umschwenken: Vergangenen Monat freute sich Golden Retriever Charlie wie Bolle, als er endlich mit seinem Frauchen nach draußen gehen durfte. Doch dann stellte der Rüde nur einen Meter vor der Tür fest, dass er hereingelegt worden war.
In einem viralen TikTok-Video ist die kuriose Situation zu sehen. Charlie, der mit seiner Besitzerin Lauren Lieberman in Montreal, Kanada, lebt, kann es kaum erwarten, wieder draußen zu sein.
Im Fahrstuhl nach unten hüpft er freudig umher. Kaum im Erdgeschoss angekommen, zieht er sein Frauchen mit sich mit.
Dann der ulkige Stimmungsumschwung: An der Straße steht ein violetter Van mit einem großen Hundebild darauf. Charlie weiß sofort, was los ist: Die Hundefriseurin ist da!
Kaum hat der Vierbeiner den "Betrug" erkannt, zeigt sich die nette Frau fröhlich winkend. Der Golden Retriever findet das gar nicht witzig, geht in den Sitzstreik. Im Untertitel ist gar vom "größten Betrug" die Rede.
Als die Hundefriseurin schließlich auf ihn zukommt, kann der Vierbeiner aber nicht aus seiner Haut heraus.
Als Golden Retriever ist er nun einmal so menschenfreundlich, dass er sich sogar von seiner "Erzfeindin" streicheln lässt. Aber immerhin: In der Sache bleibt Charlie hart.
Als die Hundefriseurin mit ihm zum Van gehen will, um seine Nägel zu schneiden und sein Fell zu kürzen, kennt der Rüde kein Pardon. Er geht sofort wieder in den Sitzstreik.
Schließlich muss die Dienstleisterin nachhelfen, schiebt den Hund von hinten an, bis dieser aufsteht. Eine Szene, in der sie ihre Arbeit an ihm verrichtet, fehlt allerdings.
Doch das TikTok-Publikum ist auch jetzt schon restlos begeistert. Seit der Clip im Oktober online gegangen ist, hat er 13,4 Millionen Klicks eingeheimst, dazu beeindruckende 2,2 Millionen Likes.
Das findige Frauchen weiß unterdessen auch, wie der Hase läuft. Um möglichst schnell den nächsten viralen Hit abzuräumen, kündigt Lauren Lieberman bereits im Kommentar neben dem Video an, dass es einen zweiten Teil gibt. Darin ist dann zu sehen, wie sich Charlie bei der Hundefriseurin geschlagen hat.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurencodyandcharlie