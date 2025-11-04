Beschlagnahmt und gebrochen: Junghund Dante hofft auf eine zweite Chance
Mainz - Junghund Dante scheint in seinem kurzen Leben schon viel zu viel erlebt zu haben. Der Rüde landete nicht freiwillig im Mainzer Tierheim, von wo aus er jetzt auf eine zweite Chance hofft und ein liebevolles neues Zuhause sucht.
Aufgrund unwürdiger Lebensverhältnisse wurde der Pekinese-Terrier-Mischling beschlagnahmt und schließlich in die Obhut des Mainzer Tierasyls gegeben.
Was genau Dante seit seiner Geburt 2023 erlebt hat, bleibt unklar. Doch sein Verhalten spricht Bände: Neue Situationen verunsichern ihn schnell, unbekannte Menschen überfordern ihn zunächst.
Es ist offensichtlich, dass er bisher kaum Zuwendung, Struktur oder Sicherheit erfahren durfte.
Die Pfleger beschreiben ihn als sensibel und situativ unsicher - ein Hund, der die Welt erst noch verstehen muss.
Trotz allem hat Dante ein großes Herz. Wenn er die Chance bekommt, Vertrauen zu fassen, taut er nach und nach auf. Dann wird aus dem schüchternen Beobachter ein aufmerksamer Begleiter, der die Nähe seiner Bezugsperson sucht.
Mischlingsrüde Dante ist noch ein echter Rohdiamant
Dabei braucht er Menschen, die ihm mit Ruhe und Klarheit begegnen, die ihm Sicherheit geben und ihn liebevoll, aber konsequent durchs Leben führen.
Da Dante bisher nur wenig kennenlernen durfte, muss er noch einiges lernen: Alleinbleiben, Stubenreinheit, Orientierung an der Leine - all das ist für ihn Neuland.
Doch die Tierschützer sind überzeugt, dass er mit Geduld, Zuneigung und einem geregelten Alltag schnell Fortschritte machen wird.
Besonders wichtig ist für ihn ein stabiles Umfeld ohne Kinder, in dem er ankommen und in seinem eigenen Tempo Vertrauen aufbauen kann.
Dante ist kein Hund für den schnellen Erfolg. Er ist ein junger, verletzter Charakter, der Zeit braucht, um seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wer ihm diese Zeit schenkt, wird mit einem treuen Gefährten belohnt.
Das Tierheim Mainz sucht nun Menschen, die ihm genau das ermöglichen - ein ruhiges Zuhause, Geborgenheit und die Chance auf einen echten Neuanfang. Denn nach allem, was er durchgemacht hat, hat Dante es mehr als verdient endlich so richtig am Leben teilzunehmen.
Etwaige Interessenten, die dem liebenswerten Vierbeiner ein warmherziges neues Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz