Frau ertappt ihren Welpen auf frischer Tat - seine Reaktion amüsiert Millionen!

Großbritannien - Viele Tierbesitzer fragen sich wohl häufig, was ihre Lieblinge so treiben, wenn sie nicht Zuhause sind. Die Besitzerin des kleinen Cocker-Spaniels Teddy Boy bekam auf diese Frage jetzt eine ziemlich amüsante Antwort.

Glücklich stürmt der Welpe durch den Raum, den Schuh im Mund und keine Probleme in der Welt. Doch als er schließlich vor dem Sofa angekommen ist, erstarrt er plötzlich: Teddy Boy ist erwischt worden - und er weiß es!

Doch spätestens als sich der süße Racker in Sicherheit wog, ließ er sich hinreißen und warf seine Zurückhaltung über Bord. Dabei vergaß er augenscheinlich, dass Mama gar nicht außer Haus ist, sondern direkt in dem Zimmer, welches er nun als Spielzimmer auserkoren hatte.

Ein mittlerweile viral-gegangenes TikTok -Video hielt den lustigen Moment fest. Teddy Boys Halterin sitzt gemütlich auf der Couch und filmt in das - noch - leere Wohnzimmer. "Wie immer führt er nichts Gutes im Schilde", schreibt sie darunter.

In Flagranti erwischt! Hier bringt auch der unschuldige Blick zur Seite nichts. Doch lustig ist er allemal. © Collage: Screenshots/TikTok/teddyboycocker

Vollkommen vertieft in sein Spielzeug bemerkt Teddy Boy seine Besitzerin nicht, doch als er die Situation versteht, versteift er sich sofort an Ort und Stelle.

"Wenn du nicht merkst, dass Mama im Zimmer ist und dich auf frischer Tat ertappt", schreibt die Hunde-Mama unter den 27-sekündigen Clip.

Das rechte Auge des Welpen, das auch der Kamera zugewandt war, dreht sich ganz langsam in Richtung von Teddys Mama, während der Spaniel versucht, so still wie möglich stehen zu bleiben.



"Oh, das ist großartig!", kommentiert eine TikTok-Nutzerin das Video. "Diese plötzliche Pause, als wäre er eine Zeichentrickfigur, die merkt, dass sie gerade 5 Schritte zu weit über eine Klippe gegangen ist, und nun erstarrt ist und nicht weiß, was sie tun soll."

Ein Anderer meint, er könne "sehen, wie sich die Räder drehen, während er seine Optionen durchdenkt".

Für Teddy Boys Besitzerin steht fest: Künftig wird sie keine Pantoffeln mehr herumliegen lassen und eventuell investiert die neugierige Frau sogar bald in eine Hunde-Überwachungskamera.