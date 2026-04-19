Frau findet Doppelgänger ihres verstorbenen Hundes im Tierheim

USA - Liv Ruby verspürte nur noch Trauer und Schmerz, als ihr Hund Alfie im August 2024 eingeschläfert werden musste. Doch dann veränderte ein Zufall alles.

Als sie Hündchen Tiny (r.) zum ersten Mal sah, hatte Liv den Eindruck, einen Doppelgänger ihres früheren Hundes Alfie zu sehen. © TikTok/rainbowbrighttt

Beim Scrollen durch soziale Medien stieß Liv auf ein Foto eines Tierheim-Hundes namens Tiny. Dieser Moment traf die junge Frau unerwartet.

Tiny sah Alfie zum Verwechseln ähnlich. Noch erstaunlicher war, dass er sich im selben Tierheim befand, aus dem sie einst Alfie adoptiert hatte.

Liv handelte, ohne zu zögern. Sie kontaktierte die Tierschutzorganisation und bot an, Tiny in Pflege zu nehmen. Kurz darauf machte sie sich auf den Weg, um ihn persönlich kennenzulernen.

Tiny stellte sich als älterer Hund mit ungewisser Vergangenheit heraus – seine Ähnlichkeiten mit Alfie waren verblüffend.

Ohne große Umschweife nahm Liv den Vierbeiner schließlich bei sich auf. Trotz seines Alters und gesundheitlicher Probleme – darunter ein stark geschädigtes Gebiss – blühte Tiny in seinem neuen Zuhause schnell auf.

Nach einer Zahnbehandlung geht es dem Hund heute bestens, wie Liv gegenüber Newsweek verriet. Folgendes Video ging auf TikTok viral und lockte Hunde-Fans aus der ganzen Welt an.