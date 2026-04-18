Junghund einfach sich selbst überlassen: Süßer Fonsi hofft auf eine zweite Chance

Mainz - Der süße Junghund Alfons landete vor Kurzem als sogenannter Fundhund im Mainzer Tierheim. Nun hofft er darauf, möglichst bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Der junge Rüde Alfons ist schätzungsweise gerade einmal ein Jahr alt © Tierheim Mainz

Der etwa ein Jahr alte Rüde wurde gefunden und im Tierasyl abgegeben, doch seitdem bleibt es still um ihn.

Offensichtlich scheint ihn niemand zu vermissen, was die Vermutung nahe legt, dass Fonsi, wie er liebevoll genannt wird, absichtlich ausgesetzt wurde.Statt zurück in sein altes Zuhause zu dürfen, steht Alfons jetzt also vor einem kompletten Neuanfang -einer, der ihm zunächst sichtbar schwerfällt.

Neue Menschen, fremde Umgebung, ungewohnte Situationen: Für den kleinen Hund ist das alles noch etwas viel. Seine Unsicherheit zeigt sich vor allem in Sachen Vertrauen. Doch wer ihm Zeit gibt jenes Vertrauen zu fassen, darf sich anschließend auch über eine ganz neue Seite freuen.

Schritt für Schritt taut Fonsi dann auf und lässt erkennen, was wirklich in ihm steckt: ein neugieriger, verspielter Junghund mit einer ordentlichen Portion Charme.