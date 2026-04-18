Junghund einfach sich selbst überlassen: Süßer Fonsi hofft auf eine zweite Chance
Mainz - Der süße Junghund Alfons landete vor Kurzem als sogenannter Fundhund im Mainzer Tierheim. Nun hofft er darauf, möglichst bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.
Der etwa ein Jahr alte Rüde wurde gefunden und im Tierasyl abgegeben, doch seitdem bleibt es still um ihn.
Offensichtlich scheint ihn niemand zu vermissen, was die Vermutung nahe legt, dass Fonsi, wie er liebevoll genannt wird, absichtlich ausgesetzt wurde.Statt zurück in sein altes Zuhause zu dürfen, steht Alfons jetzt also vor einem kompletten Neuanfang -einer, der ihm zunächst sichtbar schwerfällt.
Neue Menschen, fremde Umgebung, ungewohnte Situationen: Für den kleinen Hund ist das alles noch etwas viel. Seine Unsicherheit zeigt sich vor allem in Sachen Vertrauen. Doch wer ihm Zeit gibt jenes Vertrauen zu fassen, darf sich anschließend auch über eine ganz neue Seite freuen.
Schritt für Schritt taut Fonsi dann auf und lässt erkennen, was wirklich in ihm steckt: ein neugieriger, verspielter Junghund mit einer ordentlichen Portion Charme.
Fundhund Fonsi kann ein toller Alltagsbegleiter werden
Fonsi zeigt sich gegenüber seinen Vertrauten als echter Herzenshund, sucht Nähe, genießt jede Streicheleinheit und kann sich ganz sicher zu einem treuen Begleiter entwickeln.
Natürlich steht Fonsi noch ganz am Anfang seines Hundelebens. Grundkommandos, Stubenreinheit und das Alleinbleiben muss er erst lernen. Mit Geduld und klarer, liebevoller Führung dürfte er diese Hürden jedoch problemlos meistern.
Auch mit anderen Vierbeinern kommt er grundsätzlich zurecht, braucht aber anfangs etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Gesucht wird für ihn ein ruhiges Zuhause, idealerweise in ländlicher Umgebung, bei Menschen mit etwas Erfahrung im Umgang mit Hunden.
Kinder können Teil der Familie sein, sollten jedoch den respektvollen Umgang mit Fellnasen bereits kennen und eher ruhig sein.
Fonsi sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Dass Fonsi offenbar niemand vermisst, ist total traurig. Umso größer ist aber die Hoffnung, dass genau jetzt jemand hinsieht und erkennt, was für ein treuer Gefährte in diesem kleinen Fundhund steckt.
Etwaige Interessenten, die dem süßen Junghund eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail an das Mainzer Tierheim.
Titelfoto: Tierheim Mainz