Mit Maulkorb ausgesetzt: Hündin Sky möchte wieder glücklich sein

Köln - Hündin Sky aus dem Tierheim Köln -Dellbrück hat ein schweres Schicksaal hinter sich. Jetzt zeigt sie, dass eine zweite Chance alles verändern kann.

Jetzt glücklich, davor völlig verängstigt: Hündin Sky hat im Tierheim Köln-Dellbrück eine überraschende Entwicklung gezeigt. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück

"Unglaublich, aber wahr: Zwischen diesen beiden Fotos liegen gerade mal zwei Wochen!", schreiben die Mitarbeitenden auf Instagram zu zwei Bildern, die kaum unterschiedlicher sein könnten.

Auf einem davon ist Sky völlig verängstigt zu sehen, auf dem anderen sprüht sie vor Freude. Die Fotos zeigen, wie die Hündin im Tierheim endlich aufblüht.

Denn am Anfang sah es für Sky gar nicht gut aus. Der damalige Besitzer hatte sie laut den Pflegern "mutwillig in Köln-Mülheim ausgesetzt", sie wurde mit Maulkorb in der Nähe eines Parks angebunden zurückgelassen.

Die Feuerwehr brachte die völlig verängstigte und misstrauische Hündin schließlich ins Tierheim. Dort dauerte es erstmal, bis Sky überhaupt irgendwem vertraute.

Anfangs ließ sie "keinerlei Kontakt zu", so die Mitarbeitenden. Doch mit jedem Tag wurde es besser und sie begann langsam wieder den Menschen zu vertrauen.