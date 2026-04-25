Frau findet Frisbee am Strand: Diese Botschaft rührt sie zu Tränen

USA - Für die Amerikanerin Makena endete ein Strandspaziergang anders als erwartet. Denn plötzlich musste sie weinen. Grund war ein bereits verstorbener Hund.

Diesen frisbeeähnlichen Gegenstand fand Makena am Strand. Die Botschaft rührte sie zu Tränen. © Montage: Screenshot/TikTok/makena_v

Makena (21) entdeckte Mitte April einen frisbeeähnlichen Gegenstand, als sie an einem Strand im US-Bundesstaat Maine unterwegs war. Sie hob die blaue Plastikscheibe auf und fand darauf eine Botschaft.

"Wenn du es findest, wirf es bitte zurück ins Meer", stand da geschrieben, gefolgt von einer Widmung: "Koda, für den besten Hund, den es je gab. Die Liebe meines Lebens. Ruhe in Frieden, mein süßer Junge."

Ein trauernder Hundebesitzer hatte das von seinem Vierbeiner geliebte Spielzeug offenbar als symbolischen Abschiedsgruß verwendet.

Makena teilte ein Foto der Scheibe auf TikTok, verriet "Newsweek" zudem: "Ich stand da und habe eine Minute lang geweint, weil es so rührend und traurig war."

Die Amerikanerin kam dem Wunsch des Besitzers nach und warf das Spielzeug vorsichtig zurück ins Meer.