Frau findet Hündin vor ihrer Tür, die einfach nicht mehr gehen will: Dann fällt sie eine Entscheidung

Jessica wusste zunächst nicht, wie sie reagieren sollte, als Hündin Willow immer wieder vor ihrer Haustür stand. Dann fasste sie einen mutigen Entschluss.

Von Benjamin Richter

Wales (Großbritannien) - Jessica Parfitt wusste zunächst nicht, wie sie reagieren sollte, als Hündin Willow immer wieder vor ihrer Haustür stand. Dann fasste die Frau aus Wales einen mutigen Entschluss.

Jessica nahm den Nachbarshund kurzerhand bei sich auf.
Jessica nahm den Nachbarshund kurzerhand bei sich auf.  © TikTok/jesspfitt

Willow gehörte ursprünglich einer Nachbarin. Doch immer wieder kam die zwölf Jahre alte Hündin zu Besuch, kratzte an der Haustür und wartete.

Anfangs ließ Jessica den Vierbeiner nur kurz herein, doch aus Minuten wurden irgendwann Stunden, aus kurzen Besuchen wurde Alltag. Bis schließlich niemand mehr daran zweifelte, dass es der Hund ernst meinte.

"Wir haben Willow hereingelassen - und sie ist im Grunde nie wieder gegangen", erzählte Jessica gegenüber Newsweek. Zwar hätte die Hündin jederzeit in ihr altes Zuhause zurückkehren können, doch sie entschied sich anders.

Nach Absprache mit der Nachbarin stimmten schließlich alle dem Umzug zu. In ihren neuen vier Wänden lebt Willow nun mit drei weiteren Hunden zusammen - allesamt Tierheim-Adoptionen.

In der Gemeinschaft der anderen Hunde blühte Willow regelrecht auf: Inzwischen ist sie nicht mehr scheu und zurückhaltend, sondern sanft, verschmust und zufrieden.

Auf TikTok veröffentlichte Jessica mehrere Fotos, die schnell viral gingen und Hundefans aus aller Welt begeisterten.

Willow schien sich in ihrem alten Zuhause einsam zu fühlen und suchte immer wieder den Kontakt zu Jessicas Familie.
Willow schien sich in ihrem alten Zuhause einsam zu fühlen und suchte immer wieder den Kontakt zu Jessicas Familie.  © TikTok/jesspfitt

Hündin sucht sich neues Zuhause und geht auf TikTok viral

"Ein wunderschönes Mädchen, das genau das verdient hat", kommentierte ein Nutzer die rührende Geschichte. Ein anderer schwärmte: "Kein Wunder, dass sich alle in sie verliebt haben."

Natürlich sieht man Willow ihr fortgeschrittenes Alter an. Die Hündin hat eine Beule am Bein und leicht trübe Augen - doch ihr Herz ist umso stärker. "Sie ist gesund und munter", resümiert Jessica. "Und vor allem ist sie jetzt sehr glücklich."

Titelfoto: TikTok/jesspfitt

