Frau geht mit Hund raus in den Park: Plötzlich hört sie ein gruseliges Geräusch

Toronto (Kanada) - Außergewöhnliche Begegnung am späten Abend: Was als ruhiger Samstagabend begann, wurde für Melissa Kennedy zu einem echten Gänsehaut-Erlebnis.

Ein unheimliches Geräusch lockte Melissa nachts in den Park. © Instagram/barkley_our_pup

Die Kanadierin saß spätabends mit ihrem Hund Barkley im Wohnzimmer, als plötzlich unheimliche Geräusche aus dem nahegelegenen Park drangen.

"Ich ging zum Fenster, weil ich dachte, ein Hund sei in Schwierigkeiten", erzählte Melissa gegenüber Newsweek. Die Kanadierin hatte am Abend ein lautes Heulen gehört. "Als ich keine Menschen sah, wusste ich, dass es Kojoten waren."

Kojoten in Torontos Innenstadt? Für viele keine Überraschung mehr. Allein in den ersten Wochen des Jahres 2025 wurden fast 100 Sichtungen gemeldet.

Mutig und neugierig wagte sich Melissa mit Barkley, ihrem Berner-Sennenhund-Pudel-Mix, nach draußen.

Statt einer ganzen Meute entdeckte sie nur zwei Tiere - die jedoch klangen, als wären es zehn. Der Grund: eine seltene akustische Täuschung. "Das nennt man den Beau-Geste-Effekt", erklärte Melissa. "Dabei verzerren Kojoten ihre Stimmen so, dass sie wie ein großes Rudel klingen. Das ist extrem selten."