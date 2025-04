Frau gibt Welpen nach 24 Stunden zurück: Als Tierheim-Pfleger ihn ansehen, sind sie entsetzt

El Paso (Texas) - Was für ein armes Welpen-Mädchen! Boo musste in den ersten Wochen ihres Lebens so viel Leid ertragen. Kaum schien sich alles zu bessern, stand das nächste Drama an. Eine Frau gab sie nach nur 24 Stunden zurück ins Tierheim. Als die Pfleger die Fellnase näher betrachteten, waren sie entsetzt - Boo war verletzt.