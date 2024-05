Frau glaubt, Dackel adoptiert zu haben: Als DNA-Test die Wahrheit aufdeckt, ist sie entsetzt

Kentucky (USA) - Dass sie kein reinrassiger Dackel war, wusste ihr Frauchen von Anfang an. Doch Kelsey Bradley war sich sicher, dass ihre neue Hündin Carolina zumindest einen Dackel-Elternteil haben musste. Zusammen mit ihrem Partner Dan hatte sie Carolina im Alter von zehn Monaten aus einem Tierheim in Kentucky geholt. Um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen, ließ das Paar einen Hunde-DNA-Test mit der Fellnase durchführen. Als das Ergebnis eintraf, war Kelsey Bradley entsetzt.

Kein Dackel: Aber was ist diese Hündin dann für eine Rasse? © Bildmontage: Reddit/Screenshots/r/rarepuppers/Allatura19

"Uns wurde gesagt, dass es sich bei ihr um einen Dackel-Mischling handeln könnte, da es in der Gegend zu viele unethische Züchter gibt. Man sagte uns, jemand hätte sie an der Hintertür des Tierheims abgesetzt, und sie schien ein Zwerg zu sein", erzählte die US-Amerikanerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist Carolina in Wahrheit eine Mischung aus Deutschem Schäferhund und Beagle. Mit einem Dackel hat sie also nichts am Hut.

"Wir waren über das Ergebnis sehr schockiert. Vor allem, weil ich meinem Mann immer gesagt hatte, dass ich keinen Beagle haben wollte, weil sie so zerstörerisch sind und jagen müssen", so Bradley.



Dennoch entpuppte sich Carolina ein weiteres Mal als Überraschung.