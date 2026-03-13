Frau holt Hund aus Tierheim: Jahre später traut sie ihren Augen nicht, was ihr Vor-Besitzer schicken

Long Island (New York, USA) - Viele Menschen, die einen Hund aus dem Tierheim holen, werden nie erfahren, wie sein früheres Leben ausgesehen hat. So erging es auch Alexa Passarelli, die im März 2021 ihre Hündin Joni zu sich holte. Das zuständige Tierheim auf Long Island in New York konnte ihr lediglich mitteilen, dass die Hündin ursprünglich aus Texas stammte. Immerhin erhielt die junge Frau auch ein paar Zettel, darunter eine alte Tierarztrechnung.

Alexa Passarelli weinte Freudentränen, als sie die Wahrheit über ihre Hündin Joni, damals noch Cookie, erfuhr. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/tellingourtails

"Ich hatte nur die Unterlagen eines Tierarztes", erzählte Passarelli diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Mit den Informationen darauf konnte sie aber herzlich wenig anfangen.

Erst 2026 stellte sie der richtigen Person die passende Frage: "Ich zeigte sie meiner Freundin, die in Texas im Tierschutz arbeitet, und sie sagte mir, dass der Name und die Nummer oben auf der Seite die Person waren, die Joni zum Tierarzt gebracht hatte."

Die New Yorkerin nahm danach all ihren Mut zusammen und probierte ihr Glück unter der hinterlegten Telefonnummer, sendete eine Textnachricht.

Tatsächlich reagierte am anderen Ende jemand, der die Fellnase früher einmal besessen hatte. Es stellte sich heraus, dass Joni damals Cookie hieß. Doch der ehemalige Besitzer hatte noch mehr zu erzählen.