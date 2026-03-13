Für kleinen Havaneser war keine Zeit mehr: Darum sucht Kuba jetzt spezielle Menschen
Frankfurt am Main - Der vierjährige Havaneser-Rüde Kuba wurde im Tierheim in Frankfurt abgegeben, da sich seine vorherigen Halter aus Zeitmangel nicht mehr ausreichend um den armen Kerl kümmern konnten.
Jetzt wird ein neues Zuhause für Kuba gesucht. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims allerdings erklären, wird der Rüde nur an Menschen vermittelt, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen; und sich bestenfalls mit Angsthunden auskennen. Denn Kuba verhalte sich im Tierheim sehr unsicher, zurückhaltend und ängstlich, heißt es weiter.
Wenn er aber erst einmal Vertrauen gefasst habe, dann sei er einfach nur ein niedlicher, verspielter Wuschel, der gerne mit seinen Menschen kuschele. Bis dahin dauere es aber eine gewisse Zeit.
Laut der Webseite dürfe man Kuba deshalb nicht überfordern und sollte einfach abwarten, bis der Rüde versteht, dass es gut mit ihm gemeint wird und er von sich aus die Nähe zu seinen Bezugspersonen sucht.
Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger empfehlen somit auch, ihn vor einer Adaption mehrfach im Tierheim zu besuchen, sodass er seine neuen Menschen erst einmal ausreichend beschnuppern kann.
Havaneser-Rüde Kuba benötigt Zeit, um Vertrauen zu fassen
Darüber hinaus sei der Hund laut der Vorbesitzer stubenrein, fahre problemlos im Auto mit und könne bis zu fünf Stunden alleine zu Hause bleiben - was allerdings keine dauerhafte Lösung sein sollte. Er laufe ordentlich an der Leine und beherrsche bereits einige Kommandos, würde aber sicherlich gerne noch mehr lernen.
Was der Rüde darüber hinaus nicht so gerne mag, das ist gekämmt und gebürstet zu werden. Auch Besuche beim Tierarzt seien ihm zuwider, was er deutlich zeige.
Mit anderen Hunden komme er gut klar, letztlich entscheide hier aber die Sympathie. Kinder im Haushalt sollten mindestens acht Jahre alt und in der Lage sein zu verstehen, dass der neue Mitbewohner erst einmal ein wenig Zeit benötigt. Ob der Rüde mit einer bereits im Haushalt lebenden Katze klarkommt, kann bei Bedarf im Tierheim getestet werden.
Ihr möchtet Kuba einmal kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e. V.