Für kleinen Havaneser war keine Zeit mehr: Darum sucht Kuba jetzt spezielle Menschen

Frankfurt am Main - Der vierjährige Havaneser-Rüde Kuba wurde im Tierheim in Frankfurt abgegeben, da sich seine vorherigen Halter aus Zeitmangel nicht mehr ausreichend um den armen Kerl kümmern konnten.

Kuba kam ins Frankfurter Tierheim, da seine vorherigen Halter nicht mehr genug Zeit für ihn hatten © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e. V.

Jetzt wird ein neues Zuhause für Kuba gesucht. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims allerdings erklären, wird der Rüde nur an Menschen vermittelt, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen; und sich bestenfalls mit Angsthunden auskennen. Denn Kuba verhalte sich im Tierheim sehr unsicher, zurückhaltend und ängstlich, heißt es weiter.

Wenn er aber erst einmal Vertrauen gefasst habe, dann sei er einfach nur ein niedlicher, verspielter Wuschel, der gerne mit seinen Menschen kuschele. Bis dahin dauere es aber eine gewisse Zeit.

Laut der Webseite dürfe man Kuba deshalb nicht überfordern und sollte einfach abwarten, bis der Rüde versteht, dass es gut mit ihm gemeint wird und er von sich aus die Nähe zu seinen Bezugspersonen sucht.

Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger empfehlen somit auch, ihn vor einer Adaption mehrfach im Tierheim zu besuchen, sodass er seine neuen Menschen erst einmal ausreichend beschnuppern kann.