Charly will nicht ins Tierheim: Wer gibt dem Terrier-Opi ein Zuhause für den Lebensabend?

Leipzig - Charly möchte nicht ins Tierheim! Da bei seiner bisherigen Familie jedoch kein Platz mehr für ihn ist, sucht der 13 Jahre alte Jack-Russell-Terrier ein neues Zuhause, wo er seinen Lebensabend verbringen kann.

Der 13 Jahre alte Jack-Russell-Terrier Charly sucht ein neues Zuhause, da seine bisherige Familie keinen Platz mehr für ihn hat. © Tierheim Leipzig

Charly ist ein lebensfroher und sehr liebevoller Senior, der trotz seiner 13 Jahre noch erstaunlich fit und aktiv ist, so beschreiben ihn seine momentanen Besitzer laut Steckbrief des Leipziger Tierheims.

Demnach ist er ein treuer Begleiter, der die Nähe zu seinen Menschen sehr genießt und am liebsten überall dabei wäre.

An der Leine laufen sei für Charly kein Problem und auch sonst sei er weitestgehend unkompliziert.

Bei Begegnungen mit anderen Hunden entscheide er nach Sympathie, da er durch einen früheren Hundebiss sehr ängstlich geworden sei. Das Alleinbleiben falle Charly jedoch mitunter schwer.

Bei längerer Abwesenheit seiner Bezugspersonen leide er darunter und mache sich durch Jaulen bemerkbar. Deshalb sucht er ein Zuhause bei Menschen, die viel Zeit für ihn haben und ihm die Nähe und Geborgenheit geben können, die er sich so sehr wünscht.