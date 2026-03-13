Charly will nicht ins Tierheim: Wer gibt dem Terrier-Opi ein Zuhause für den Lebensabend?
Leipzig - Charly möchte nicht ins Tierheim! Da bei seiner bisherigen Familie jedoch kein Platz mehr für ihn ist, sucht der 13 Jahre alte Jack-Russell-Terrier ein neues Zuhause, wo er seinen Lebensabend verbringen kann.
Charly ist ein lebensfroher und sehr liebevoller Senior, der trotz seiner 13 Jahre noch erstaunlich fit und aktiv ist, so beschreiben ihn seine momentanen Besitzer laut Steckbrief des Leipziger Tierheims.
Demnach ist er ein treuer Begleiter, der die Nähe zu seinen Menschen sehr genießt und am liebsten überall dabei wäre.
An der Leine laufen sei für Charly kein Problem und auch sonst sei er weitestgehend unkompliziert.
Bei Begegnungen mit anderen Hunden entscheide er nach Sympathie, da er durch einen früheren Hundebiss sehr ängstlich geworden sei. Das Alleinbleiben falle Charly jedoch mitunter schwer.
Bei längerer Abwesenheit seiner Bezugspersonen leide er darunter und mache sich durch Jaulen bemerkbar. Deshalb sucht er ein Zuhause bei Menschen, die viel Zeit für ihn haben und ihm die Nähe und Geborgenheit geben können, die er sich so sehr wünscht.
Vitaler Senior mit leichten Hörproblemen
Für sein Alter sei Charly körperlich in einem sehr guten Zustand.
Bei einer Untersuchung seien zwar Herzgeräusche wahrgenommen worden, diese hätten jedoch aufgrund seiner starken Aufregung beim Tierarzt nicht eindeutig bewertet werden können. Da eine sichere Diagnose nur unter Narkose möglich wäre und Charly ansonsten vital wirke, wurde darauf bisher verzichtet.
Sein Gehör könnte altersbedingt etwas nachlassen, dennoch reagiere er weiterhin gut auf Rufen oder Pfeifen. Mit seinen Beißerchen sei alles in bester Ordnung, lediglich leichter Zahnstein an den Eckzähnen müsse ab und an entfernt werden.
"Für Charly wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause bei liebevollen Menschen mit viel Zeit", schreiben seine aktuellen Besitzer. "Ein Haushalt, in dem er selten alleinbleiben muss, wäre ideal. Kinder können gerne im Haushalt leben, sofern sie verständnisvoll mit ihm umgehen."
Traut Ihr Euch, dem kleinen Charly ein neues Zuhause zu geben? Dann meldet Euch bitte per Mail an [email protected]
